證交所暨證券期貨周邊機構 齊心宣示反制金融投資詐騙

臺灣證券交易所暨證券期貨周邊單位為遏止金融詐騙，在金管會的指導下， 9月19日於台北101大樓1樓證交所資訊展示中心，舉辦防範金融投資詐騙宣示儀式，展現反制金融詐騙的決心，同時，希望透過宣示儀式，喚起全民攜手反詐騙，有效提升防詐意識。

近來金融投資詐騙頻傳，手法日益翻新，讓人防不勝防。在金管會的帶領下，證交所及證券期貨相關單位致力反詐騙教育宣導，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙，提醒投資大眾，應審慎判斷投資訊息真實性，才能提升自身反詐騙防禦能力。今為落實金管會強化反詐騙教育宣導，攜手內政部警政署及其他證券期貨單位，舉辦防範金融投資詐騙宣示儀式，強調反詐騙的重要性，以保護良善投資大眾。

活動開場首先播放動畫影片，展現金管會及各證券期貨相關單位在反詐騙宣導上的努力成果。金管會主委黃天牧委員致詞時表示，今天的宣示儀式，可用16字來說明，「宣示決心、協調合作、精進策略、統合資源」。金管會一直跟刑事警察局密切合作，研商如何防制投資詐欺，並與「打擊詐欺犯罪中心」建立即時聯繫窗口，最近也將建置「金融防詐騙宣導專區」，讓民眾可以一站式獲取最新防詐騙訊息。今天投資人的反金融詐騙宣示儀式，只是一個開始，接下來，將在不同的實體場景或線上網路，提供醒目的宣導警語，讓投資人在潛移默化中，建立對金融詐騙的警覺心，並採取適當因應對策。

證交所董事長林修銘致詞時說，科技的發展，詐騙手法的與時俱進，全民要能正確認知「建立信任、利益誘惑及製造壓力」等三種詐騙態樣，就可以不輕易受騙上當。在過去四年，20-30歲年輕族群的新開戶由27%成長至45%，這些股市小白較缺乏投資風險意識，也成為詐騙集團的目標，為推動防範金融詐騙宣導工作，金管會責成證交所、各證券周邊單位及相關公會聯合辦理各項宣傳活動，竭盡所能提醒投資人金融詐騙風險，並規劃建置宣導專區，分門別類提供反詐騙訊息。

未來將再投入資源對大眾宣導，在民眾生活中頻繁出現，不論在計程車、公車、捷運，大賣場、便利商店買東西，或是看YouTube上網都能看到廣告，還有用聽的Podcast，以及舉辦對金融投資詐騙SAY NO的全台北中南快閃活動，隨時隨地提醒民眾。今天的「防範金融投資詐騙宣示儀式」是證券期貨業反詐騙的新里程碑，希望反詐騙能進入到全民生活。

警政署刑事警察局局長李西河致詞時說明，感謝金管會和證券期貨周邊單位支持反詐騙，近來因疫情影響，投資大眾尋找投資管道之際，詐騙訊息趁機而入，依統計資料顯示，今年1月至8月詐騙案件達4,089件，較去年同期增加37%，民眾財物損失達18億元，較去年同期增加39%。近期犯罪手法推陳出新，詐騙案件層出不窮，金融詐騙管道多元，透過電話、簡訊、通訊軟體、社群媒體、網頁廣告、非法網路平台等各種途徑，藉機騙取金錢或個資，為了讓大眾了解詐騙態樣及手法，結合官方與民間力量，設置反詐騙專區供民眾查詢，發布新聞稿，善用社群媒體發表反詐騙資訊，提高群眾對詐騙訊息的警惕。今天為提升全民反詐騙聲量，舉辦「防範金融投資詐騙宣示儀式」，一同為反金融投資詐騙宣導至社會最底層。

典禮壓軸由所有參與代表13位貴賓一同上台，齊心按下「啟動鍵」，隨後舞台後方大螢幕出現防範金融詐騙的「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」五不口號，象徵啟動各單位眾志成城，一同防範金融投資詐騙的決心。