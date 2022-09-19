銀行公會理事長 合庫金董事長雷仲達可望出線

銀行公會會員代表大會將在本周四（22日）召開並改選理事長，據了解，合庫金（5880）董事長雷仲達可望接任理事長，雷仲達已在今天（19日）親自致電給各銀行高層「拜票」，表達懇請支持的誠意，多家銀行高層也表態力挺。

銀行公會理事長過去多半由台銀董事長擔任，但現任理事長、台銀董事長呂桔誠任期屆滿，將由其他公股董事長接任，過去也有鄭深池以兆豐金控（2886）董事長、許德南以合作金庫董事長出任的案例。

知情人士說，第一銀行董事長邱月琴因已接任信託公會理事長，一般來說，不太可能同時又兼任銀行公會理事長，因此高層都屬意，改由輩分極高、目前是銀行公會常務理事的雷仲達接任。

據了解，22日當天銀行公會將召開會員代表大會改選理監事，會先選出33個理事，從33個理事選出七位常務理事，再從七個常務理事中選出一位理事長，在有默契和高度共識下，可望將由雷仲達出線。

雷仲達現為中央銀行常務理事，主要經歷包括央行襄理、研究員、行務委員、派駐中美洲開發銀行（CABEI）董事；曾任高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長，及中央存款保險股份有限公司董事長。

雷仲達曾任信託公會理事長，今年5月因任期屆滿交棒給第一金控（2892）董事長邱月琴；他在任內積極推動信託業務，為協助人才培育，信託公會推動高齡金融規畫顧問師、家族信託規畫顧問師的認證制度；透過跨業結盟合作的近180家廠商，已能提供涵蓋生活所需的多元服務，信託業還與長照機構平台合作，協助民眾繳付長照2.0自負額，並進階提供家庭成員生活、教育、醫療、居住及扶養等需求的新型態服務。

此外，今年8月初，中美洲銀行（CABEI）總裁丹堤摩西(Dante Mossi)率團來台參訪，也是由外語流利、曾派駐中美洲銀行（CABEI）擔任董事的雷仲達設宴款待。

雷仲達為美國康乃爾大學經濟學博士，海內外財金資歷廣泛，金融素養豐厚。