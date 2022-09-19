颱風季 華南產提醒為愛車加保颱洪險

華南產險今(19)日表示，軒嵐諾、梅花等接連不斷的颱風接近台灣，雖未直接襲台，但受到颱風及其外圍環流影響，除為水庫帶來大量充沛的雨量，紓緩近日嚴峻的水情外，亦容易因短時強降雨導致局部地區淹水引發災情。

每年7月至10月是颱風肆虐的季節，為減少愛車因遭受淹水等天災造成的損失，華南產險建議民眾，可為愛車加保颱風洪水險，將風險轉嫁給保險公司承擔，保護您的財產安全，才能更保險。

許多民眾以為，有為愛車投保了所謂的全險，就可以享有百分百的保障，無論發生任何事故都有理賠，但全險的理賠範圍並不包含颱風或豪大雨造成的泡水車損失，車主必須要附加颱風洪水險，才可以得到補償，一旦發生承保事故，車主不需要承擔自負額即可獲得理賠。

華南產險車險業務部經理羅怡玲表示，全名為「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水、或因雨積水附加條款」的颱風洪水險，其保障範圍並不侷限於颱風導致愛車淹水變泡水車的損失，還包括：颱風造成路樹或招牌倒塌砸傷汽車、地震造成愛車翻覆毀損、天降冰雹導致擋風玻璃破裂…等天然災害引起的汽車損失，也都在保障範圍內。

舉例來說，像是日前台東池上發生規模6.8地震，花蓮大樓倒塌壓到行駛中的車子造成毀損，或是地震導致車子傾覆造成的損失，也都能獲得理賠。

保費方面，以華南產險舉例，該公司颱風洪水險的保費費率，在產險市場排行裡面算是相對較低的，若是一輛市價60萬元的國產新車投保汽車車體損失險之後，只要再花費約1,590元，就可享有天災險的保障，相當於一天保費不到4.5元，即能轉嫁天災所產生動輒數千元至數萬元的泡水車或車損維修費用，十分划算。

根據保發中心統計，2021年全台汽車共逾870萬輛，但國內投保颱風洪水險的車輛僅約4.3萬輛，整體投保率不到1%，顯示國人忽視颱風洪水險的重要性，對天災風險意識觀念薄弱。

華南產險表示，雖然天災無法預估，但只要發生一次，愛車的維修費用可能就高達保費的好幾倍，建議事前做好完善的保障規畫，更甚於事後的補救措施。