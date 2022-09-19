臺北馬將開跑 富邦金打造永續森林遊戲

富邦金控（2881）今(19)日表示，深受跑者喜愛的大型馬拉松賽事：高雄富邦馬拉松、臺北馬拉松將於10月30日、12月18日陸續開跑，富邦金全力為熱愛運動的跑者應援，也為地球永續應援。

富邦金持續推動Run For Green，為跑者種樹，進一步打造線上富邦永續森林遊戲，祭出包含陽光伏特家太陽能板產權等多項綠色大獎，邀請民眾走進線上富邦永續森林、體驗手指馬拉松。

2021年富邦60周年富邦金控提出Run For Green的ESG倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，推動綠色轉型，並結合馬拉松賽事的高人氣，跑者只要參與包含臺北馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金就為跑者種下一顆樹。

Run For Green計畫第一年，即成功串連全台七大縣市，攜手新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及花蓮縣等七縣市共同響應，以沿海防風造林、生態復育、復原生物多樣性為主軸，目標五年內為台灣種下10萬棵樹。

今年度富邦金延續推動Run For Green計畫，為跑者種樹，同時更自即日起至12月31日推出為期四個月的線上富邦永續森林遊戲，期待透過網路傳播力將永續概念帶給更多民眾，加速實踐永續生活。

富邦金的富邦永續森林遊戲，除帶領民眾認識台灣樹種分布及特色外，更透過「手指馬拉松」小遊戲讓民眾線上體驗馬拉松的樂趣。

富邦金也提供月月早鳥禮、任務達成禮、永續大使禮等多項互動獎勵，獎項包含超商500元禮券、桌上小農田、運動裝備包、富邦勇士T-shirt，與可客製繡名之限量富邦悍將環保球衣。

民眾分享自己與富邦球星及贊助運動員的姓名牆頁面，還有機會獲得律動機、Apple Watch 8，以及陽光伏特家太陽能板產權等多項超值好禮。

其中，太陽能板產權價值達2.5萬元，獲得的民眾將可每兩個月、持續20年收到太陽能板電費回饋金，創新的好禮邀請民眾也有機會親近綠色永續能源，與富邦一起成為地球隊的一員。

只要9月完成富邦永續森林遊戲互動，還有機會免費獲得臺北馬拉松半程馬拉松名額，讓線上、線下每一步都算「樹」。

富邦金是目前全台唯一支持國內四大馬拉松賽事(臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松)的企業，且自2020年起富邦金控亦主動響應聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)之運動拯救氣候倡議行動(Sports for Climate Action)，結合企業贊助資源與賽事單位合作，積極推動綠色賽事。

例如，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳，將綠色循環概念導入賽事行銷，並於三大運動領域中共執行七場綠色賽事，累計減少碳排超過1,230公斤。

富邦也持續協助合作夥伴綠色推動轉型，臺北馬拉松即響應富邦Run For Green的精神，於2021年獲英國標準協會(BSI)頒贈ISO14067碳足跡盤查認證，創全球馬拉松首例，臺北馬拉松更宣示未來將以2021為基準年，逐年減碳3%。

富邦未來也將持續發揮品牌影響力，致力Run For Green，透過金融及非金融的力量實踐永續行動，擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力，成就產業邁向低碳永續的可能。