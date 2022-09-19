國銀外幣存款將破13兆元大關 銀行喊美元定存愈喊愈高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美台利差再度擴大，銀行與企業戶套利風續吹、加上7月台幣續貶，再度推升國銀外幣存款。記者季相儒／攝影
美台利差再度擴大，銀行與企業戶套利風續吹、加上7月台幣續貶，再度推升國銀外幣存款。記者季相儒／攝影

美台利差再度擴大，銀行與企業戶套利風續吹、加上7月台幣續貶，再度推升國銀外幣存款。據金管會到7月底統計，國銀外幣存款餘額12兆9,752億元創史上新高，8月台幣再貶下，8月外幣存款可望正式衝破13兆元大關。

截至7月底，兆豐銀、中信銀、玉山銀及北富銀等4家外存餘額全破兆元，第一銀行以9337億元居老五，市場預料，在台幣貶值、銀行續搶美元下，今年底可望有五家「兆元」銀行出列。

行庫主管坦言，7月外幣存款餘額持續增加，有兩大關鍵原因，一、7月美國聯準會又升息3碼，美台利差再度擴增，swap換匯點也擴大，美元存款部位愈高、愈可提升銀行換匯交易收益。

該主管說，為了搶食換匯交易收益大餅，加上預期美國強升息未歇，各銀行喊近美元定存息「利率愈喊愈高」，如華南銀昨宣布到10月底前，美元定存6個月天期喊到2.88%、9個月天期則上探到3.08%，都比8月當時專案同天期各加碼了0.78和0.58個百分點，大搶美元。

二、7月台幣小幅貶值0.71%，強勢美元換弱勢台幣，自然推升以台幣計價的外幣存款餘額，等於外幣存款「虛胖」。

以台銀月底外幣結算匯率來看，7月台幣以29.945對1美元，換算7月外幣存款餘額是4333億美元、年增近10%，但與台幣計價的外幣存款年增達17.85%相較，顯示台幣貶值、擴大了外幣存款餘額增幅。

據金管會統計，7月國銀外幣存款餘額12兆9,752億元續創史上新高、月增0.79%或1019億元，年增17.85%，其中兆豐銀外存餘額1兆2432億元穩居「外存王」，中信銀以1兆1042億元緊追其後，玉山銀1兆644億元居第三。

北富銀則在6月首度衝破兆元大關後，7月續攀升到1兆97億元，老五是第一銀行9337億元，估計今年底有機會衝破兆元關卡，羅列第五家「兆元」銀行。

若以年增率來看，以國泰世華銀、合庫和永豐銀年增率成長力道最強。國泰世華銀7月外幣存款餘額7399億元、年增率25.1%創20個月新高，合庫5989億元、年增18%也創9個月高點，永豐銀則是二度擠入前十大，以5981億元位居第十大、年增15.7%是近3個月高點。

銀行主管也提醒，即便台美利差擴大、可替各銀行帶來換匯交易的機會財，但若台幣貶值太快，在交割日尚未到期前，就會出現未實現的評價損失，這部分仍須留意。

美元 定存

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