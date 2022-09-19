聽新聞
test
0:00 / 0:00
918台東大震 保險局統計估7產險災損約1600萬元
918台東大地震，後續餘震頻繁，造成民眾財產損失，金管會保險局今（19）日下午公布災損預估數，共7家產險預估，災損金額約1600萬元，其中並無住宅地震險，均是商家、建築等商業保險。
震災後各家產壽險公司已啟動關懷保戶行動，並向金管會保險局通報，金管會保險局今下午公布9月19日花東地震災損通報。
保險局統整3大承保災情預估，第一是財產保險，橋梁、店家等投保商業地震保險計11件，由7家產險公司承保，預估災損金額約1600萬元。保險局也說明，預期損失金額並非承保金額，因為有些案件是要修復，未必是全損。
第二，目前尚未查有投保住宅基本保險案件。第三為人身保險，身故及傷害者計2人，為壽險公司保戶，投保資料尚在查證中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言