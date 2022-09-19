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918台東大震 保險局統計估7產險災損約1600萬元

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
花蓮玉里一棟三層樓房昨天因地震坍塌，消防局搜救人員花了3小時救出最後一名受困的婦人，幸僅受輕傷。本報資料照片
花蓮玉里一棟三層樓房昨天因地震坍塌，消防局搜救人員花了3小時救出最後一名受困的婦人，幸僅受輕傷。本報資料照片

918台東大地震，後續餘震頻繁，造成民眾財產損失，金管會保險局今（19）日下午公布災損預估數，共7家產險預估，災損金額約1600萬元，其中並無住宅地震險，均是商家、建築等商業保險。

震災後各家產壽險公司已啟動關懷保戶行動，並向金管會保險局通報，金管會保險局今下午公布9月19日花東地震災損通報。

保險局統整3大承保災情預估，第一是財產保險，橋梁、店家等投保商業地震保險計11件，由7家產險公司承保，預估災損金額約1600萬元。保險局也說明，預期損失金額並非承保金額，因為有些案件是要修復，未必是全損。

第二，目前尚未查有投保住宅基本保險案件。第三為人身保險，身故及傷害者計2人，為壽險公司保戶，投保資料尚在查證中。

保險 地震險 災損

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