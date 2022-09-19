畫出對地球好的主張 國泰全國兒童繪畫比賽徵件中

第47屆「國泰全國兒童繪畫比賽」徵件中，這場國內規模最大、歷史最悠久的繪畫賽事，鎖定徵畫主題為「對地球最好的一件事」，邀請所有國小、幼兒園的小小畫家，一起思考如何把想像用色彩呈現出愛地球的方式，啟發環保與永續意識 。比賽分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級共四組，繳畫期間為即日起至10月3日止。

戶外寫生活動17日也在台北市青年公園圓滿落幕，吸引許多親子搭檔全家總動員參與；今年特別邀請專業講師進行「繪本共讀」活動，藉由《聽，地球在說話 》 、《小雞過生日》兩冊繪本，引導親子在共讀過程中，更深入去認識環境議題，從小扎根永續觀念。

為延續小朋友對美術學習的熱情，國泰金控（2882）針對繪畫比賽各組初審獲得佳作及入選獎之小朋友們，每年舉辦「藝術營隊」活動，規畫各類不同藝術美學課程，觸發親子對於美學有更多想像，安排走出戶外細心觀察，像是走進「台北植物園」、「新北市客家文化園區」、「鶯歌陶瓷博物館」等地，從植物、族群文化、陶瓷藝術等不同面向，成為創意來源；今年規劃前往「板橋林家花園」，讓小朋友們有機會體驗到多元美學、拓展藝術視野。

國泰每年舉辦兒童繪畫比賽，今年邁入第47屆，近年每年吸引近10萬人參與，自前年起將繪畫主題加入環境關懷元素，透過孩童用畫筆詮釋愛地球、愛環保意識 ，2021年擴大環保行動，攜手「荒野保護協會」及青年公園志工隊，讓孩童實地寫生後參與「種樹體驗與生態導覽」，透過雙手接觸泥土、種下樹苗的過程，更直覺落實守護地球意識。

除了兒童繪畫比賽，國泰金控為鼓勵大專院校及高中職美術相關科系學生創作，發掘更多新生代藝術家，本次也同步舉辦「第22屆新世紀潛力畫展」，提供對美術創作有熱忱的青年學子一個展現作品並獲得獎學金的最佳機會，繳畫期間為即日起至10月14日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限。