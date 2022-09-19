聽新聞
test
0:00 / 0:00

918台東大震 票交所宣布退票從寬處理措施

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
花蓮縣玉里鎮一棟3層樓房昨天因地震倒塌，受困4人都幸運生還。本報資料照片
花蓮縣玉里鎮一棟3層樓房昨天因地震倒塌，受困4人都幸運生還。本報資料照片

918台東地震，後續餘震頻繁。票交所今天宣布，因應東台灣強震停止上班地區退票從寬處理措施，且若如9月19日後仍受強震影響，致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。

票交所指出，今年9月17日及18日因東台灣強震，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據本所訂定之「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，公布從寬處理。

第一，凡支票存款戶於9月19日、9月20日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。但支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

第二，支票存款戶因本次強震遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者，申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內所發生之存款不足退票，在此期間暫不因各該退票達3張而通報為拒絶往來戶，且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

第三，若9月19日以後仍受強震影響，致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。

強震 台東 地震

延伸閱讀

不是被國家遺棄！氣象局解釋沒有收到地震警報的原因

金門公辦都更首案簽約 西南門里公所將蓋14層複合大樓

裴洛西力挺亞美尼亞 專家：選票策略

嘉南地區地震潛勢高？ 氣象局：列為重點觀測區域

相關新聞

國銀外幣存款將破13兆元大關 銀行喊美元定存愈喊愈高

美台利差再度擴大，銀行與企業戶套利風續吹、加上7月台幣續貶，再度推升國銀外幣存款。據金管會到7月底統計，國銀外幣存款餘額...

獨／公股金融人事異動 國庫署副署長將任輸銀副總

中國輸出入銀行近期將進行高層人事安排，進而牽動財政部國庫署的高層異動。據了解，懸缺數月的輸銀副總經理內定由現任國庫署副署...

918台東大震 保險局統計估7產險災損約1600萬元

918台東大地震，後續餘震頻繁，造成民眾財產損失，金管會保險局今（19）日下午公布災損預估數，共7家產險預估，災損金額約...

918台東大震 票交所宣布退票從寬處理措施

918台東大地震，後續餘震頻繁。票交所今天宣布，因應東台灣強震停止上班地區退票從寬處理措施，且若如9月19日後仍受強震影...

美元優利定存專案再加碼 華銀最高年息3.08%

超級央行周來了，美國聯準會（Fed）將召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，外界預期這次將宣布至少升息3碼（0.75個...

防堵金融詐騙 黃天牧「16字訣」宣示決心

證券交易所今（19）日舉辦「防範金融投資詐騙宣示儀式」，金管會主委黃天牧出席，致詞時以16個字「宣示決心、協調合作、精進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。