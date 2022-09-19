資本水準強健 兆豐銀行長期評等展望「穩定」

中華信評今（19）天確認兆豐銀行的長期發行體信用評等為「twAAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，兆豐銀行長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評指出，主要反映兆豐銀行在國內銀行業擁有良好穩固的企業基礎，特別是在台灣的外匯與境外金融業務方面，兆豐銀行就國內標準而言高於平均的海外業務分散性、強健的資本水準，以及在強健的企業金融業務基礎支持下，允當水準的資金來源與流動性結構。

中華信評主辦分析師林育安表示，兆豐銀行在台灣銀行體系與外匯市場中，具有高度系統重要性，為該行的評等提供支撐，因為台灣政府在該行在面臨財務壓力時應會對其提供財務支持。

林育安指出，給予兆豐銀行的評等展望為「穩定」，看中兆豐銀行將可維持其在台灣外匯與境外金融業務方面的領先市占率，並進而為該行的企業價值與資金結構提供支撐。

中華信評亦認為， 未來兩年兆豐銀行應會繼續維持強健的資本水準。另外，該行在台灣銀行業中的高度系統重要性地位，在未來的兩年應不會出現變動，未來兩年兆豐銀行在母公司兆豐金控的合併信用結構中，應會繼續扮演主導性的角色，中華信評認為，未來兩年兆豐銀行評等調降的可能性非常低。