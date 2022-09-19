住宅地震險非強制險 近五年投保率低於4成

近日全台地震頻傳，尤其花東地區連日強震，造成嚴重災情，許多人開始關心是否該投保地震險，甚至有些人以為地震險是強制險。財團法人住宅地震保險基金副總經理辛敬賢指出，事實上，住宅火災及地震基本保險並非是強制性保險。

辛敬賢說明，政府沒有規定屋主一定要投保住宅火災或地震基本保險，僅實務上，金融機構提供房屋貸款時，為保障其債權無虞，多會於貸款合約要求借款戶於申辦貸款時，為其擔保物投保住宅火災及地震基本保險。

房仲業者也指出，因為有貸款，萬一房子不幸遭遇地震倒塌，有保險、銀行才有保障，因此銀行會強制屋主購買地震險，如果沒有貸款，是否要投保可自行決定，貸款才會需要強迫買，如果現金買房不貸款、或房貸繳清，就可以選擇不用買。

根據財團法人住宅地震保險基金資料統計，全台逾900萬戶住宅中，僅約340萬戶投保住宅震險，截至今年八月統計出的投保率37.3%，去年投保率36.88%、前年36.04%不算高，據統計，全台以新竹縣市的投保率45.6%最高，桃園市45.1%居次；連江縣只有1.52%為全國最低。

辛敬賢表示，民眾投保地震險比例連年低，近五年低於四成，主要原因仍是多數民眾房貸已繳清，或是本身沒有房貸壓力者，就不續保地震險。但他強調，其實即時沒有房貸，還是建議民眾投保住宅地震險，因房貸繳清後，房子才真正成為自己的財產，更應該幫房屋投保進行風險分散。

目前每間產險公司都會有住宅地震基本保險商品，保費都一樣，一年最多1350元，如果保戶需要擴大更多保障，得依照各產險公司建議、商品也略有不同。