翻轉金融共創美好 永豐獲《卓越》三大獎

永豐銀行秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，持續創新金融服務，本（9）月榮獲《卓越》雜誌頒發「2022卓越銀行評比」－「最佳綠色金融成就獎」、「最佳客戶推薦獎」及「最佳創新服務獎」[1]榮耀。永豐銀行指出，包括致力綠色金融以建構永續能源生態圈、提供全方位金融服務以滿足各世代財富目標及分行服務數位化整合以提升品質與體驗，多元面向共創美好生活。

最佳綠色金融成就獎 力挺政府拚淨零排放

永豐銀行表示，旗下太陽能光電融資餘額逾700億元、市占率26%為業界第一，今（2022）年創新跨足儲能及地熱發電等融資服務，同時創新信託機制輔助綠電交易以提升購、售電及發電業者三方的金流安全性，亦攜手標準檢驗機構與大型企業啟動溫室氣體盤查，將淨零作為跨向上游供應鏈，加速實踐永續金融，獲「最佳綠色金融成就獎」殊榮。

多管齊下升級顧客旅程 滿足多元理財需求

為全面滿足高資產客戶、小資族等多元族群需求，永豐銀行表示，旗下信託平台陸續推出結構型商品、美股單筆或定時定額投資等，包括首創定期定額ShareShares、滿足「滑世代」投資美股市場；去（2021）年「永豐ibrAin智能理財」[2]提供人、機智慧雙軌完整投資顧問服務，滿足客戶彈性運用工具定期定額布局全球多元資產，並同步優化交易流程，多管齊下升級顧客旅程（Customer Journey），獲「最佳客戶推薦獎」肯定。

創新iBranch服務 綠色金融櫃台落實無紙

除業務創新持續領先外，永豐銀行積極落實綠色營運、打造分行無紙化及零接觸數位服務體驗；永豐銀行指出，「永豐iBranch」結合eNote（電子表單）、掌靜脈等辨識驗證服務，提供客戶從開戶到分行存、提、匯款全程無紙化數位服務；「永豐數位得來速」一站式線上平台，合計約50項常用功能，客戶在家即可完成各項金融服務，今年亦獲《數位時代》2022創新商務獎－「最佳管理創新獎」及ABF Wholesale / Retail Banking Awards 2022最佳防疫管理雙料大獎肯定。