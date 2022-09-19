台壽及中信產險啟動地震關懷服務

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
台灣人壽、中信產險/提供
台灣人壽、中信產險/提供

昨(18)日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，全台各地陸續出現地震災損，中國信託金控子公司台灣人壽暨中國信託產險關懷保戶，第一時間成立緊急應變小組，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務。

台灣人壽暨中國信託產險提供的關懷服務包括：快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳三個月、保單借款利息緩繳六個月、補發保單工本費優惠，及展延房屋貸款本金及利息一年；中國信託產險則成立地震災損服務中心，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

兩家公司一致表示，已針對全台災損保戶第一時間進行快速理賠，只需後補所需文件即可，另身故件及失蹤件將從寬認定。針對受傷保戶進行快速預付醫療保險金，必要時公司將派員送達，及時協助保戶及其家屬。

中國信託 理賠 保險金

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