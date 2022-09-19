千人綠色騎行 玉山攜手Discovery一起減碳愛地球

玉山（2884）長期投入ESG永續發展，面對最急迫的氣候變遷以及環境永續議題，結合志同道合夥伴的力量，9/17（六）與國際綠色品牌Discovery共同發起綠色騎行日活動，玉山銀行董事長黃男州、Warner Bros. Discovery集團台灣商務長馬艶華，以及奧運射箭團體銀牌得主湯智鈞及最美奧運射擊手吳佳穎，一起與熱情民眾完成千人橫跨雙北24.8公里騎行，成功為地球減碳1.5公噸，讓低碳轉型落實在生活中。

當天現場更透過「減碳音樂會」、「綠色市集」、「二手市集」 傳達環境保育、減碳與零浪費的精神，由人氣樂團原子邦妮、Sam Lin、林采欣、小球(莊鵑瑛)以音樂傳遞環保力量；廣受小朋友歡迎的卡通頻道《熊熊遇見你》三隻可愛明星玩偶也現身倡導綠色低碳生活重要，還有超過20家的再生工作坊、綠色社企、人氣餐車、毛孩專區，玉山也主動號召同仁發起二手市集，並將全數所得捐給環保公益團體，與民眾共度對地球最友善的一天 !

玉山銀行董事長黃男州表示，今年是玉山成立30週年，以2050年淨零碳排放為目標，致力實踐玉山永續文化，朝「亞洲永續發展標竿」目標邁進，同時，玉山提出3個承諾，第一，要與世界接軌持續領航，已於今年度加入「SBTi科學減碳倡議」並成為「RE100會員低用電企業」金融業，致力於2040年前讓國內外營業據點100%使用綠電；第二，要永續轉型，創造價值，深植永續金融服務；第三，要掌握關鍵發揮金融影響力，繼2021年號召32家夥伴共同倡議ESG永續發展，簽署「永續發展倡議書」，今年度更有高達101家夥伴一同加入，共同訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標，聯手邁向節能減碳與永續經營。

玉山與Discovery都是長期熱愛環保的綠色好夥伴，3月推出以綠色金融為主題的自製節目《從台灣看未來： ESG永續發展》，到首次聯名品牌舉辦Discovery騎行減碳活動，都是為了讓一件好事救地球的行動不間斷！玉山矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行，在永續的這條道路上持續努力，落實公司策略與治理，身為地球公民的我們責無旁貸，將結合更多志同道合的夥伴，邁向永續發展目標前進。