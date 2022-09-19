918強震 中華郵政公司提供快速理賠和房貸戶等關懷措施

今(2022)年9月18日臺東發生芮氏規模6.8地震，中華郵政秉持以客為尊的關懷精神，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施如下。

一、 放寬並加速理賠：因地震不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後簽名及蓋章於相關單據上，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。

二、 寬延繳納保險費與新增之保單借款免息：

(一)寬延繳納保險費：自本次災害發生日起三個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿三個月），保險費再給予三個月延長寬限期間。

(二)新增之保單借款免息：自本次災害發生日起三個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息三個月。

(三)保險單如有毀損，免費補發保險單。

三、 房貸戶關懷措施：自本次災害發生日起三個月內，受災房貸戶可申請一年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算三個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元間。

四、 中華郵政公司並提供24小時無休客服專線(0800-700-365)，有需要之民眾可善加利用。