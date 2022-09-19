美元優利定存專案再加碼 華銀最高年息3.08%

超級央行周來了，美國聯準會（Fed）將召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，外界預期這次將宣布至少升息3碼（0.75個百分點），今年以來美國陸續升息四次，累積升息幅度9碼，各家行庫掀起一波美元優利定存專案熱潮，華南銀行（2880）鎖定中小企業及個人戶客群，續推出限時限量美元優利定存專案，利率再加碼，9個月期年利率最高可享3.08%，打算存美元者，可把握進場布局美元的時機點。

華南銀行表示，本次推出的限時限量美元優利定存，不需要搭配理財產品，只要符合以新台幣結購或以新資金匯入，即可享有6個月期年息2.88%、9個月期年息3.08%的優利定存，個人戶單筆最低金額1萬美元，企業戶單筆最低金額3萬美元，專案活動期間自即日起至今年10月31日或額滿即提前截止。

華南銀行持續優化外幣SnY數位帳戶，推出匯率到價通知、預約周期性結匯等外匯數位服務，提供客戶完善便利的數位金融體驗，另推出專屬「外幣SnY新戶禮」活動，首次開立華南銀行外幣SnY帳戶且成功啟用，並於開立後登入SnY APP者，即可獲得「便利商店電子禮券新台幣50元」，限量3萬組，活動期間每人限領一組，額滿為止。