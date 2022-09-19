超級央行周 金管會要開股期市會議

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
金管會主委黃天牧。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

美國聯準會和台灣央行將在本周四（22日）開會，市場預期將各升息三碼和半碼，為因應台美升息後的國內外金融情勢，金管會將在隔天(23日)開股期市會議。

金管會主委黃天牧今說，預計周五開股期市會議，他說股期市會議討論題目很多，包括國際間金融情勢和各國央行升息情勢等，都會納入討論。

他說，國際股匯市變動本來就是金管會要注意的事情，目前來看，銀行證券保險都是穩定，唯一產險理賠增加，金管會正思考合理措施，審慎研究在監理措施上，幫助業者降低財務上壓力，協助產險業者度過難關。

至於壽險業因升息、手上金融資產大量減損而產生淨值危機，黃天牧說，壽險公司因利率漲、而產生淨值波動問題，目前還有一兩個月觀察，了解有那些地方可以做協助。

媒體擔心金融業因淨值大減、影響投入台股量能？黃天牧說，保險、銀行和券商自營，本來就有額度去投資股票，投資是策略問題，跟量無關。

他也說，保險業目前投資股票比例，佔資金運用達7%已經算高，保險業投資額度不是問題，是對個股判斷漲跌問題，這部分會再觀察。

金管會 保險 美國聯準會 央行

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