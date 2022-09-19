凱基證券新制服體現ESG企業社會責任 專業形象客戶按讚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券為傳達「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值，全台第一線員工陸續換上新制服，將金融專業結合時尚美學，期望打造「專業、親切、活力」的形象，新風貌更象徵著服務升級，滿足客戶多元需求並提供更優質的服務。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，員工是最重要的資產，更是代表公司的品牌大使，期望新制服能讓第一線員工感受煥然一新外，亦能感受公司對員工的重視，再讓這份重視傳遞到每位客戶身上，以期達到員工、企業與客戶的三贏共好。

客戶也紛紛表達讚許「走進大廳看到新制服，就感覺凱基證券不一樣了！」、「整齊劃一又筆挺專業的制服，非常有精神」；資深員工更指出「在凱基證券服務20多年，感受到公司一直有創新跟轉變，體恤員工的辛勞」。

跳脫傳統制服中規中矩的刻板印象，凱基證券新制服特別請專業設計師，以代表企業識別的藍色作為基底，並採用鮮明亮麗的橘色作為點綴，尊貴優雅又專業，冀望客戶都能感受到如精品般的價值服務，

此外，制服更展現企業對ESG社會企業責任的體現，全程採用綠色採購，並秉持生產製程皆在台灣完成，原物料也使用節能減碳的材質，為環境保護盡一份心力。同時落實兩性平權，凱基證券讓女性員工彈性選擇裙裝或褲裝造型，打造多元員工福祉，致力成為「首選雇主」。

凱基證 制服

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