反金融投資詐騙 黃天牧16字說決心

臺灣證券交易所等四大證券暨期貨周邊單位向金融投資詐騙宣戰，今（19）日舉辦防範金融投資詐騙宣示儀式。金管會主委黃天牧親自出席，並在致詞時以16個字表達金管會與證券周邊單位對抗詐騙集團的決心：「宣示決心、協調合作、精進策略、整合資源」。

在金管會帶領下，反金融投資詐騙證券周邊單位人人有責。防範金融投資詐騙宣示儀式聚集證券F4、相關公會首長，包括臺灣證券交易所董事長林修銘及總經理簡立忠、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠及總經理李愛玲、期交所董事長吳自心、集保公司董事長朱漢強，以及投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會理事長陳佩君等公會理事長均親自出席。儀式中除呈現與會各單位以往對防範金融投資詐騙的各項努力成果，亦將公布未來如何運用各類媒體，將反詐騙宣導素材以短期、密集與多媒體管道方式向民眾宣導。

刑事警察局局長李西河表示，統計今年1至8月假投資詐騙案件達4,098件，比去年同期增加37%，詐騙金融增加39%。因而政府各部門一起努力，希望鋪天蓋地的宣導可以讓民眾了解各種犯罪手法。今天的宣誓儀式也是一個很好的起點，希望宣導力量深入各界、突破我們的同溫層。

林修銘表示，隨著金融、科技發展，詐騙方式、內容也與時俱進，以傳統方式對抗詐騙效果有限。因詐騙集團會隨投資環境發展、時事進行詐騙，內容五花八門，無非是利用投資人對「利」的追求、利用對其信任或威脅，讓大家上當。另一方面，近四年新開戶人數大幅成長，尤其20~30歲的新開戶(俗稱「投資小白」)占比從27%提高到45%，屬於對金融詐騙較無危險意識的小白兔，因而證交所特別關切。未來金管會將特別建立一個聯絡直接窗口，接受更多檢舉。

對於反金融投資詐騙宣導，林修銘指出，金管會與證券周邊單位、公會透過新聞媒體、找YouTuber一起合作教育、宣導，也深入進入校園，不斷告訴投資大眾各種防範金融詐騙方法，金融會還會設立一個防杜詐騙專區，將各種詐騙型態分類放在專區。接下來將進入第二階段，除透過網路、媒體宣導外，今天的宣誓儀式是一個重要里程碑，我們將整合更多方法，在計程車、捷運、高鐵、大賣場、超商投放影片，也有用聽的Podcast，以及舉辦對金融投資詐騙SAY NO的全台北中南快閃活動，希望透過不斷的宣導，讓反詐騙能夠進入台灣全民意識。

金管會主委黃天牧以16字「宣示決心、協調合作、精進策略、整合資源」期勉證券周邊單位努力落實、推廣反詐騙。他在致詞時表示，行政院已於今年7月中旬宣布《新世代打擊詐欺策略行動綱領》，並且將內政部、金融監督管理委員會、國家傳播通訊委員及法務部組成「打詐國家隊」，舉辦預警機制啟動典禮，而如何讓民眾了解，是四大該做的事。這段期間，包括證期局在內已成立一個平台交換資訊，各公會也各自加入宣導，除過去金管會周邊單位、公會各自努力外，未來還需要做整合、協調，9月底前將成立防杜金融詐騙專區，將整合各種型態、宣導，再去連線到相關單位，去提升民眾因應詐騙能力。