證交所與董事學會引資圓滿完成 提升股市量能

臺灣證券交易所、台灣董事學會及安擘諮詢（IPR Advisors）首次共同主辦的「發掘後疫情時代的臺灣龍頭企業A Post-Pandemic World: Exploring Taiwan Best-In-Class」實體線上台灣投資說明會，於9月16日圓滿完成。

活動為期一周，共計邀請半導體、電子、航運、生技醫療、食品觀光等30家ESG表現優異的上市櫃公司，與全球62位機構投資人進行39場一對一或群體會談，於半年報財報甫發布之際，適時宣傳企業最新營運資訊與成果，深獲與會公司及投資人正面肯定。

近來國際資金紛紛將ESG列為重要選股基準，不論主動式或被動式投資機構，均日益重視參考ESG評比資訊，這次活動目的即在協助國內ESG表現優異的中堅企業，加強與國際投資者、ESG評等機構等利害關係人溝通，精準呈現企業的優異經營績效與ESG推動成果，維繫長久投資人關係，進而吸引新資金投入。

證交所總經理簡立忠在開幕論壇分享台灣資本市場投資優勢，並表示，「近期雖受地緣政治、升息等不確定因素影響，台股波動較大，但今年上半年台灣上市公司營收及獲利均呈雙位數成長，且今年經濟成長率預估仍將溫和成長，顯示臺灣擁有堅實的經濟基礎。目前外資持股市值占比仍超過四成，顯示台股仍然受海外投資人青睞，許多中長期的投資人仍持續看好。」簡立忠呼籲上市櫃公司共同攜手，強化英文ESG資訊揭露，整合力量建構台灣資本市場ESG生態系。

活動期間，證交所並藉由兩場中英文專題演講，分別向與會上市櫃公司及國際投資機構，說明臺灣與國際永續發展概況，介紹證交所強化永續報告書揭露的相關措施，並預告未來ESG揭露及評鑑等相關作法。亦將與外資顧問機構深入會談，宣傳台灣市場優勢與最新措施，同時了解外資對於我國市場發展之建議。

這次引資活動演講內容已上傳至證交所Webpro3.0影音傳播網，歡迎投資人至下列網址觀看：https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=168。

證交所將持續協助企業與國際投資者及利害關係人溝通，並透過業績發表會及投資說明會等活動，推廣台股優勢及前景，促進資本市場成長。