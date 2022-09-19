連三天狂震、想加保住宅地震險？ 這三類不讓保

近日花東接連強震撼動全台，台灣房屋根據財團法人住宅地震基金資料，統計全台各地住宅地震險，總計全國逾900萬戶住宅中，僅約340萬戶投保住宅震險，投保率只有37.32%，還不到四成。

全台各地以新竹縣市的投保率45.58%最高，桃園市則以45.09%居次；連江縣只有1.52%為全國最低；本島投保率最低的縣市則是雲林縣，只有19.99%的住宅投保震險。

資料來源／台灣房屋

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，金融機構先前原本只要求民眾在申辦房貸時，為其擔保物投保住宅火災險，921震災造成全國嚴重災損，2002年才進一步將住宅地震保險納入。其中新竹縣市、桃園市近年新成屋供給量與買氣相當活躍，因此投保率領先全國。

陳定中指出，由於住宅基本震險推行至今僅約20年，且以有房貸的房屋為主，因此許多持有時間長，或早已還清貸款的房屋，投保情況就相對低。

其中雲林、澎湖、台東等農漁大縣，不少田僑仔、討海人的手頭資金充裕，購屋不愛貸款，偏好採全額現金買進，在沒有房貸的情況下，也就不會特別去投保地震險，因此投保率相對低。

連江縣投保率僅約1.52%，主要是當地低屋齡的住宅物件稀少，且當地交易量能亦長期偏低所致。

第一建經研究中心副理張菱育指出，申請房貸時，銀行規定必須同時投保「住宅火險及地震基本保險」，降低災害帶來的財務風險。

其中的住宅地震基本保費採單一費率計算，每年保費1350元，最高理賠金額為150萬元，不過要留意的是，此保險所承保的建築物有三大不保項目：

一、不保營業用建築。投保的是住宅火災保險，所以房屋必須是住宅使用，若是作辦公、製造或營業用的建築物，就不在承保範圍內。

二、不保違建或未辦保存登記建物。建築物若有增建或加蓋，因未登記在權狀上，違規加蓋的區域就不在理賠範圍內，此外，地震險規定建物是要全倒或半倒，並且經由政府機關通知拆除或經專業技師出具證明，評估建築不堪居住，必須拆除重建的情況下，才能理賠。

三、不保金銀珠寶，因為房屋內的貴重物品的價值難以有主觀認定，所以像是古董、字畫、珠寶、毛皮、藝術品等，都屬於不保項目。