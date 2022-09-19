花東強震 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計畫

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
因應花東強震，全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計畫」。圖/資料照片
因應花東強震，全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計畫」。圖/資料照片

花東地區於9月17至18日發生規模6.4及6.8強震，陸續傳出災情。全球人壽表示，已即刻啟動「天然災害保戶關懷計畫」，即時掌握各地受災狀況，提供受災保戶快速服務措施。

針對花東地震強襲之受災保戶，全球人壽提供受災保戶快速服務措施，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費」等服務，以協助保戶暨家屬一起度過難關。

針對本次花東地震強襲，全球人壽提供受災保戶快速服務措施內容如下：

1. 快速理賠：本次災害致發生保險事故之保戶，全球人壽將主動聯繫受益人提供協助，儘速完成理賠金給付，需檢附之相關申請文件後補即可。

2. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自今年年9月1日起至11月30日之保單 ，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費三個月。

3. 保單借款利息緩繳六個月：凡應繳利息區間為自今年9月1日起至明年2月28日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息六個月。

4. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

全球人壽四大快速服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於2023年2月28日前提出申請外，其他項目則需於2022年11月30日前提出申請。

全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線（ 0800-000-662），或是與全省各通訊處業務人員聯繫；也可多加善用全球人壽各項數位金融服務。

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