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人民幣中間價再創歷史最大偏強幅度

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民幣兌美元中間價報6.9396，較上周五報6.9305，跌91點。（路透社資料照）
人民幣兌美元中間價報6.9396，較上周五報6.9305，跌91點。（路透社資料照）

人民幣中間價星期一（9月19日）調降至6.9396元，相比市場預測均值再創歷史最大偏強幅度，反映出中國大陸央行繼續阻緩人民幣貶值趨勢的強烈願望。美聯儲本週繼續加息在即，境內外人民幣盤初雙雙走弱，繼續在7元附近波動。

人民幣兌美元中間價報6.9396，較上周五報6.9305，跌91點。

據彭博社報導，中間價相對於市場預測均值連續顯著偏強的天數目前已經達到18個交易日，打平2019年以來最長連續偏強紀錄。人民幣即期於上星期一度跌破7元，除偏強中間價信號外，央行並通過媒體發聲穩定市場情緒。

彭博在星期一中間價發佈前對10位機構人士進行調查，預測均值為7.0043元。

「中國央行準備好迎接本週美元可能出現的大幅波動，另外，顯著偏強的中間價可能也是有意對沖公開市場淨投放流動性帶來的貶值壓力」，馬來亞銀行資深外匯策略師菲奧娜林（譯名）在採訪中說。

中國央行在星期一開展了20億元人民幣，7天逆回購和100億元14天逆回購，淨投放120億元資金，公告並稱此舉為維護季末流動性平穩。美聯儲擬於來臨星期四（22日）凌晨宣佈利率決策。

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