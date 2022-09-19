統一投信定期定額 連續29個月穩坐三冠王

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
8月定期定額扣款金額前五大基金公司
8月定期定額扣款金額前五大基金公司

加權指數於7月初落底，並在8月中旬達到本波反彈的短線高點，但隨後受到聯準會政策消息影響，加權指數跟隨美股出現修正。透過定期定額的方式，長線投資人在變化莫測的盤勢中，可以達到降低投資風險的效果，且較不易受到市場波動影響投資布局。

由於長線投資者往往更重視穩定性，定期定額市場的版圖也日漸穩固，規模排行前列的基金公司的地位更加難以被動搖。根據投信投顧公會統計，全體投信基金8月定期定額扣款金額總計42.74億元，統一投信以6.64億元的規模排名第一。

除了扣款金額以外，8月定期定額扣款筆數及人數兩項，統一投信也分別以13.67萬筆及8.75萬人，奪下冠軍，「三冠王」的稱號當之無愧。若回溯歷史，會發現統一投信自2020年4月以來，始終維持全方位領先，三冠王的地位穩固。截至今年8月，統一投信已穩坐三冠王寶座長達29個月。

進一步分析統一投信定期定額熱門基金，會發現前5大基金，橫跨台灣和中國2大國人最熟悉的市場。其中，台股以成立長達22年的統一大滿貫基金為首，8月定期定額扣款金額超過9,000萬元。

同為長青基金的統一黑馬基金，8月定期定額扣款金額則是以8,610萬元緊追在後。排名第3的統一強漢基金，主要投資區域為大中華市場，8月定期定額扣款金額近8,000萬元，也是全市場定期定額扣款金額最多的海外股票型基金，為長期投資人投資海外基金的第一選擇。

主要投資台股科技股的統一奔騰基金，8月定期定額扣款金額近7,000萬元，為統一投信第4大熱門基金，今年更是獲頒第6屆BENCHMARK《指標》雜誌台灣年度基金大獎：最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳。而排名第5的統一全天候基金，8月定期定額扣款金額也有5,600萬左右，亦是境內股票型基金淨值王，截至9月15日，基金淨值高達179.35元。

統一全天候基金經理人林世彬表示，隨著各產業庫存調整陸續步入尾聲，及科技股新規格提升題材帶動，台股後市仍有行情可期。評價便宜的優勢，也讓台股有更多表現機會。受到投資情緒影響，加權指數第4季預計仍將呈現震盪格局，個股表現分化。

對於中國大陸股市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，隨著防疫政策鬆綁，相較於上半年，大陸下半年經濟預計將加速成長，提供股市基本面支撐。為了追趕今年經濟成長目標，大陸財政刺激政策也將在下半年加速推出，搭配寬鬆貨幣政策，對股市帶來正向提振。基本面及政策面共同發力，使中國大陸股市有望開啟長期向上的牛市行情。

定期定額 科技股

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