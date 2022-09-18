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撐不住裡子？銀行刷卡額屢飆新高 收入卻因3原因難同步

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
刷卡額飆新高、但銀行簽帳手續費卻恐難同步「賺飽」。圖／聯合報系資料照片
刷卡額飆新高、但銀行簽帳手續費卻恐難同步「賺飽」。圖／聯合報系資料照片

受惠民間消費意願回升，8月國人刷卡額3037.6億元、累計前8月刷卡額衝到2兆2560億元，單月和累計前8月刷卡額同步創史上同期新高，年增率各達21%及11.5%，已超越2020年疫情前水準，市場預料全年刷卡額可望衝破3.4兆元創史上新高。

刷卡額飆新高、但銀行簽帳手續費卻恐難同步「賺飽」。

銀行主管說，有三大原因，一、今年刷卡繳稅款增加，如7月刷卡額4079億元創史上單月新高，但其中「無手續費收入」的稅款就達1364億元占了1/3強，等於33%刷卡款只剩下面子。

二、今年海外實體交易、出國旅遊團仍有限。該主管說，海外實體交易刷卡手續費逾2%，這塊沒了，刷卡手續費「裡子」自然撐不住。三、近兩年強勢通路主導，信用卡發卡和收單都屬同一家銀行（稱自行收單）愈來愈多，自然壓縮銀行刷卡手續費收入。

據數據顯示，2021年全年刷卡額3.1兆元雖創史上次高、但實際簽帳手續費僅364億元，比2018年刷卡額2.88兆元、手收369億元還低，關鍵主因是去年疫情期間、封鎖邊境，國人無法出國，海外刷卡交易少、手續費自然縮減。

另一家行庫主管則較樂觀認為，目前國人從海外回台，只需做3+4(3天居家檢疫、4天自主防疫)已出現出國人潮，若10月再開放0+7(7天自主防疫)，可望會有報復性出國潮，刷卡手續費收入依舊可期。

但多家銀行認為，就算第四季有出國潮，全年刷卡手續費收入，恐難回到疫情爆發的兩年前、2019年407億元高峰，可能約落在360~400億元之間。

據金管會數據顯示，今年前7月刷卡手續費221.8億元、與2019年同期手續費227.6億元仍有近6億元差距。

據各銀行陸續公告，8月國泰世華銀以528.6億元拿下刷卡王，單月衝破500億元創同期新高，中信銀以484.3億元居后，兩家年增率都逾2成，主因是國內旅遊、餐飲、住宿均成長，加上8月刷卡繳學費也推升刷卡量。

8月刷卡老三是玉山銀413.5億元、台新銀326億元居後，北富銀308億元續居刷卡老五，花旗銀也刷出199億元佳績，除玉山銀和台新銀年增逾1成外，北富銀跟花旗銀刷卡年增率達逾2成。

若以前8月刷卡額來看，則以中信銀前8月刷出3758億元奪冠，以84億元之差、氣走國泰世華銀。國泰世華銀前8月刷卡額3674億元居老二，玉山銀前8月刷3196億元，僅前三大前8月刷破3000億元，光前六大發卡行刷卡額市占率已達74%。

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