銀行信用卡錢難賺！三大收入「年年殺破底」

信用卡業務收入主要有三大塊，簽帳手續費收入、循環信用利息收入、及預借現金手續費收入，其中簽帳手續費收入是信用卡業務收入的主力，但從2012年後，刷卡額逐年不斷創新高、但簽帳手續費收入占刷卡額比率，卻一路走低。

若進一步觀察，這三大收入占比，更是逐年一路下滑，就算是2019年刷卡額飆破3.22兆元史上新高，也難挽頹勢，顯示信用卡業務愈來愈難賺。

據金管會統計，去年全年刷卡額3.1兆元，三大業務收入合計513億元占刷卡額比率僅剩1.65%；今年前七月刷卡額1.95兆元，三大業務收入占比更進一步下探到1.57%新低，簽帳手收、循環息及預借現金占比各是1.14%、0.41%，及0.02%都是史上低點。

為何刷卡額年年走高，信用卡收入卻年年殺破底？

一家發卡行主管直言，從卡債風暴後，信用卡最大的「肥肉」循環息收入消風，2011年更被簽帳手續費追過，而近兩年因疫情，很多卡債戶重複申請緩繳而免計息，循環息收入自然一路縮水。

該主管說，預借現金則是因不能出國，國內預借款限預借額度10%，讓預借現金收入也驟降。

至於簽帳手續費收入，遠因是強勢通路下，國內無手續費或低手續費交易大幅增加；近因則是近兩年疫情，海外交易大幅減少，「遠慮近憂」下，大幅壓縮了發卡行簽帳手續費收入。

銀行主管說，例如民眾去全聯刷卡消費，發卡行根本收不到手續費，去全家或7-11消費，發卡行收到手續費也很少。另外，若是發卡行與收單行同屬一家銀行的「自行收單」，因沒了清算行，強勢通路更要求少付手續費，發卡行收入自然一路下滑。