新台幣匯率年底前挑戰32元關卡 首席經濟學家曝關鍵

新台幣、人民幣等主要亞洲貨幣近期搭上急貶列車，金融機構首席經濟學家們預測，若美元持續強漲，新台幣匯率年底前將有機會挑戰32元整數大關，關鍵主因為今年下半年，台灣經濟成長命脈出口年增率恐翻黑，中央銀行將放手讓新台幣跟隨主要亞幣貶值，有助提振出口競爭力，為提振下半年經濟成長率盡一份心力。

回顧上周五，熱錢自台灣等新興市場撤出，加上人民幣匯率跳水貶破「7」字頭關卡，致新台幣匯率貶勢煞不住，終場重貶1.63角，收31.293元，為逾三年新低，總成交量擴大至21.95億美元，本周將下測31.5元價位。

台新金首席經濟學家李鎮宇分析，最快9月或下個月，台灣出口年增率恐掉到「0」或轉負，雖然相較於韓國，台灣出口表現仍然強勁，但年增率轉負，向來是台灣經濟成長的一大警訊，歷史經驗顯示，出口年增率轉負時，新台幣匯率往往會在31.5~32元附近。

李鎮宇表示，「新台幣匯率貶值，對出口景氣為正面因素，特別是目前日圓、韓元與人民幣匯率都在貶值，相信央行不會讓新台幣匯率獨強。」

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，國際美元若持續升值2%~2.6%、美元指數上漲至112、112.5附近，新台幣匯率就有機會貶破32元大關。央行在上半年非常關注通膨，到了下半年，我國出口年增率萎縮至2%後，央行可能將關注眼光轉向經濟成長。

回顧近一季，新台幣匯率自6月的29.7元貶到目前的31.3元，累計貶值逾5%。林啟超說，台灣出口到中國與香港的比重近四成，若人民幣匯率貶至7字頭，新台幣匯率仍維持強勢，對出口將是雪上加霜，因此，央行確實可能鬆手，讓新台幣匯率跟隨主要貿易對手國貨幣貶值，今年底前，新台幣匯率確實有機會重返32元。

央行總裁楊金龍先前指出，今、明兩年台灣經濟成長將趨緩，相較主要國家仍屬穩健；明年台灣通膨率將回落2%以下，物價相對平穩。

楊金龍說，今年全球經濟成長趨緩，明年為觀察是否陷入低成長伴隨高通膨或經濟衰退的關鍵年；由於台灣為小型開放經濟體，出口動能與企業投資意願深受國際風險影響，預料明年外需動能將減緩，政府應採擴大公共建設等擴張性財政政策來激勵內需，央行也將適時採取妥適貨幣政策因應。