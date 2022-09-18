央行周四若升息半碼 首購族房貸利率地板價將漲到這

中央銀行本周四（22日）將召開第3季理監事會議，市場預估，央行總裁楊金龍本季仍將宣布升息半碼（0.125個百分點）。銀行主管指出，屆時，國內首購族、二房與三房（含豪宅）在內的房貸利率將全數跟進調漲，地板價分別調高至1.81%、2.1%和2.22%；換言之，若非首購族，房貸利率將全數突破2%大關。

對於央行本季理監事會議是否加碼打炒房，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，在景氣轉弱「拐點」下，央行除升息外，可能不至於加碼新管制，一方面是央行已經諭令各銀行針對不動產放款緊縮，二方面又加強金檢，已經達到量縮效果，短期無須精銳盡出，至少9月無須有進一步動作，將更大的調控留待日後有需要再行上膛。

央行總裁楊金龍先前指出，近十餘年來，央行配合政府健全房市方案、適時採取一系列總體審慎措施，加上金管會亦配合採個體審慎措施，加強控管銀行不動產貸款風險，避免信用資源過度集中於不動產市場，有助銀行降低授信風險與健全經營。

楊金龍強調，以2020年12月啟動新一波選擇性信用管制措施為例，相較2010年6月的前次緊縮措施範圍更廣、納管貸款項目較多、調整頻率更高、貸款成數上限較低，緊縮信用力道更強，並已見成效，因此，2021年以來，銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定。