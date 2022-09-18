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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

台東強震 國泰立即啟動重大災損保戶服務措施

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
國泰人壽／提供
國泰人壽／提供

台東強震，台東、花蓮、高雄、桃園等地區陸續傳出災情，國泰人壽與國泰產險今(18)日晚間表示，立即啟動關懷慰問機制，第一時間由在地志工了解保戶情況，陸續回報給予協助。

國泰產險已立即查詢是否有保戶受到影響，啟動緊急應變及關懷措施，隨時掌握最新情況，協助後續客戶理賠服務事宜。

此外，國泰人壽已啟動重大災損保戶服務措施，內容包含保險單借款增貸免息、保險單借款利息緩繳優惠、續期保費緩繳優惠、受災戶房屋貸款本息緩繳優惠、快速理賠服務、理賠醫療預付金服務、免費保單換發服務、24小時電話客服等。

國泰人壽與國泰產險強調，民眾如需協助或理賠相關問題，可洽國泰人壽電話客服中心亦提供24小時全年無休客服專線0800-036-599，手機請改撥(02)2162-6201，國泰產險電話客服中心24小時全年無休客服專線0800-212-880。

國泰人壽 理賠 產險 災損

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