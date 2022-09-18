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中信銀胡志明市分行20周年 獲利名列當地外銀前茅

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中國信託銀行胡志明市分行慶祝成立20周年。圖/中信銀行提供
中國信託銀行胡志明市分行慶祝成立20周年。圖/中信銀行提供

中國信託銀行（2891）深耕海外市場，越南胡志明市分行成立20周年，業績穩定向上，如今已成為東南亞地區獲利支柱，去(2021)年在60家越南當地外資銀行中，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）獲利能力雙雙名列前茅。

中國信託銀行胡志明市分行成立20周年慶祝酒會於本9月15日舉行，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、越南台灣商會聯合總會總會長簡智明、中國信託金融控股公司總經理陳佳文、胡志明市分行行長陳清泉親自出席。

並邀僑務委員沈憲煜、鄭文鴻、蔡文瑞及胡志明市台灣商會會長袁濟凡、同奈省台灣商會會長吳明穎、平陽省台灣商會會長張慶煌、頭頓省台灣商會會長吳昭宏等來自台灣、中國大陸、新加坡、泰國、柬埔寨等地逾280位客戶與會。

中國信託銀行胡志明市分行2002年成立，總資產成長20倍至11億美元（折合新臺幣約344億元），為東南亞地區重要營運據點，在越南當地金融市場具有舉足輕重的地位。

中國信託銀行目前在全球14個國家及地區設有372處據點，台灣共有152家分行，海外設有220處分支機構，並於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，去年正式成為泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局相當完整。

中國信託金融控股 胡志明市 東南亞

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