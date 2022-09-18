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臺企銀挺進艋舺夜市 台灣Pay享20%現金回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀推廣台灣Pay，於艋舺夜市舉辦造勢活動。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀推廣台灣Pay，於艋舺夜市舉辦造勢活動。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）深入全台各大商圈、市場等，將台灣Pay支付導入店家，此次前進台北市萬華艋舺夜市商圈，舉辦「艋舺夜市超給利 台灣Pay單筆享20%現金回饋」活動，吸引更多人體驗台灣Pay，讓民眾逛夜市吃美食消費，也能透過行動支付賺優惠，攜手活絡夜市經濟。

臺灣企銀表示，只要用戶9月1日起至2023年2月28日止，使用指定金融機構綁定「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP，至艋舺夜市商圈合作店家，以「台灣Pay」QR Code掃碼支付（金融卡/帳戶），單筆消費不限金額可享20%現金回饋（非即時回饋），單筆消費回饋上限新台幣300元，總回饋金額上限50萬元。

艋舺夜市商圈鄰近著名地標龍山寺，吸引國內外遊客造訪，卻因疫情讓店家生意受到衝擊。近期國內疫情趨緩，臺灣企銀也積極協助當地店家使用零接觸支付，民眾走進艋舺夜市必吃的難忘胡椒蝦、東港旗魚黑輪、阿華蔥油餅、阿嬌姨碳烤魷魚、陳媽媽仙草冰等人氣排隊小吃，都能透過台灣Pay付款，防疫兼挺消費。

臺灣企銀指出，搭配優惠活動，今年上半年台灣Pay交易數，相較去年同期成長134%。除了台灣Pay優惠，使用臺灣企銀數位存款帳戶還能享有更多好康，不只有1.5%存款利率、每月台灣Pay首筆20元回饋、停車代扣繳每筆2元回饋等權益 ，若在9月30日前完成指定任務，最高還可以有2.2%的利率優惠，更多活動及優惠詳情請見臺灣企銀官網及粉絲團。

夜市 臺灣企銀 艋舺

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