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期交所2022台南健康嘉年華展現ESG永續發展內化成果

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台南市黃偉哲市長邀請期交所參加台南健康嘉年華參展設攤活動，期交所董事長吳自心（左七）出席開幕典禮。(臺灣期貨交易所/提供)
台南市黃偉哲市長邀請期交所參加台南健康嘉年華參展設攤活動，期交所董事長吳自心（左七）出席開幕典禮。(臺灣期貨交易所/提供)

台南市政府衛生局自今年9月16日(周五)盛大舉辦為期四4天的「2022台南健康嘉年華」活動，邀請健康相關產業及公協會參展，發揮匯流效應，齊心發展商圈經濟「翻轉台南、看健未來」。臺灣期貨交易所為響應金管會「證券期貨永續發展轉型執行策略」，並呼應「2022臺南健康嘉年華」活動宗旨，以實際行動參與設攤，積極展現ESG永續發展內化成果。

展覽首日由台南市長黃偉哲擔任開幕嘉賓，期交所董事長吳自心亦受邀出席開幕儀式及擔任參展貴賓。期交所為響應這次嘉年華健康樂活及永續發展主題，精心規劃「健康識能金頭腦」有獎徵答活動，以輕鬆活潑方式向民眾宣導深化金融知識、預防詐騙宣導及促進健康常識等主題，達到寓教於樂目的，活動吸引大批民眾熱情參與。期交所在會場亦以輪播方式，展示其食(實)物銀行公益活動、綠色金融行動節能減碳等ESG執行成果，體現金融業落實永續發展，與社會共創美好的重視與用心。

期交所秉持取之於社會，用之於社會的永續發展理念，自2015年起邀集金融機構，共同辦理「金融有愛-食(實)物銀行」公益捐贈活動，開辦迄今已邁向第七年，截至今年6月底，累計捐贈物資金額已突破2億7千萬元，成為各縣市政府社會局處穩定的物資捐助來源，深獲各界高度肯定。

為能持續貼近社會需求，給予弱勢團體最實質的幫助及支持，期交所於9月17日偕同台南市社福單位，拜會實物愛心銀行溪南分行及東菜市場惜食平台，實際了解其運作情形，作為日後辦理社會關懷公益捐助的參考。期交所期許在追求提升整體營運績效的同時，持續善盡企業公民回饋社會責任，並關注全球重視環境(E)、社會(S)及治理(G)等永續相關議題趨勢，積極投入建構完善期貨市場ESG永續金融生態體系，期盼與社會共榮共好，共創經濟、環境、社會三贏局面。

期交所 臺灣期貨交易所 ESG

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