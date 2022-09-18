元大幸福日送量身訂做概念大禮包 鼓勵偏鄉學童勇敢追夢

元大金控暨元大文教基金會舉辦「元大幸福日」已邁入第11個年頭，積極扮演偏鄉學童在教育學習與陪伴上的重要後盾，今年恪守防疫準則，確保所有人安全健康無虞的情況下，邀請台中市兩個社福單位、共58名學童與元大集團30名志工在亞洲大學進行團康遊戲及藝術導覽，並送給每名學童量身訂做概念的「幸福大禮包」，活動尾聲，志工們陪伴學童在亞大美術館特有的明信片上，寫下活動點滴，用滿滿的愛與祝福，鼓勵學童勇敢追夢。

在疫情衝擊下，元大文教基金會許多活動規模縮小或改為線上舉行，執行長楊荊蓀致詞時表示，元大幸福日活動為了防疫化整為零，不過，志工們的愛心沒有因此減少，許多夥伴為了符合活動規範而打疫苗、在每次活動前進行快篩，確保所有人的健康與安全。

受邀出席活動的台中市政府社會局副局長陳仲良說，疫情重創許多弱勢家庭生計，謝謝元大文教基金會善盡社會企業責任，尤其這麼多志工共襄盛舉，讓他嚇一跳，因為時間是最寶貴的付出；亞洲大學學務長張少樑表示，「幸福是與別人分享愛」，衷心期望孩子們能感受到元大（2885）與亞大給予的愛，長大後將滿滿的愛傳遞出去。

元大幸福日由亞洲大學Echo志工社的「帶動跳」拉開序幕，小朋友們努力跟著音樂唱唱跳跳，好不熱鬧；暖身過後在志工陪伴下開始闖關，包括練習頭頂書本走路，從中學習美姿美儀、培養自信，活動中，志工也陪同學童們參觀校內美術館正推出的「地球脈動中」生態藝術特展，藉此更了解自然生態的重要性。

隨著活動進行，原本害羞靦腆的學童們，一一敞開心房，與志工們玩成一塊，歡笑聲此起彼落；元大志工一直是支持元大幸福日的重要力量，有同仁笑說，孩子們拿到大禮包時，臉上露出燦爛的笑容，讓她覺得所有的付出都值得，平淡的假日，因為這場活動而有了意義。