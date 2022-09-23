政府先課稅才有錢建設？他打破迷思：真相是「錢從花錢得來」

稅收不被用來支付政府支出

許多人似乎認為，政府必須像個人、家庭或公司那樣，「從」某個地方「獲得」它的錢。他們以為聯邦政府必須先向人民課稅，從人民身上獲得錢，或者向人民借錢，才能把錢花在任何東西上。他們假定，問題只有誰必須支付這些稅，或者哪些放款人（如果有的話）願意借錢、以什麼價格借出。

現實情況正好相反。一個發行自己貨幣的政府，不需要「得到錢」或「擁有錢」才能花錢。它只要隨心所欲的發行就好，因為這是人們所有金錢的最初來源（請記住美元鈔票上的題辭——「聯邦儲備票據」）。倉庫裡沒有一大堆可以被用光的錢，美國領土也沒有任何金庫可以被填滿或被清空。當美國政府支付航空母艦和社會保險福利，把錢存進銀行帳戶時，它不會失去在未來進行更多付款的能力。在國會與財政部的指示下，它發行新的承諾——也就是新的美元借據。它永遠不會耗盡承諾，也不會失去發行更多承諾的能力。

美元本身並不稀有。為了防止不健康的通貨膨脹，它們會被維持在稀有狀態。正如我們接下來會解釋的，訣竅是在通貨緊縮與健康的通貨膨脹之間，也就是在太少與太多承諾之間，採取一系列行動。

有沒有想過，當你用美元繳稅時，這些美元會發生什麼事？它們「去」哪裡了？哪裡也沒去！實際上，它們被摧毀了。用法律用語來說，償還的債務完全「清償」了。財政部將你繳稅的支票交給你的銀行，一旦兌現，聯準會就會從你的銀行的準備金帳戶中移除這筆錢，然後存到財政部的帳戶（或減掉它的負債）。接著，這筆錢會從「貨幣供給」的統計數據中被刪除。如果你繳稅是把實體、有形的現鈔放在財政部大樓，這些鈔票反而還會被撕成碎片。或者，如果它們仍然處於良好狀態，它們可能會被重新發行而開始流通，它們就像是新的貨幣一樣——當作新的政府支出，它們實際上將會是新的貨幣。

請注意，這一切得到一個重要結論：政府必須把它發行的錢花到經濟體當中，或者授權讓私人銀行發行，然後我們才能用這些錢繳稅。整個過程是一種循環。美元透過聯邦政府的支出與銀行的放款，不斷的被花掉而被創造出來。然後，再透過聯邦稅與「借錢」（即出售公債），讓它們退出循環。美元不斷的被創造與被銷毀，為的是保持適量數量的流通中貨幣。

因此，儘管聽起來可能有些奇怪，但從功能上來講，課稅收入根本沒有用來「支付」或「資助」公共支出。稅收依然是必要和重要的，除了把錢從經濟體中抽走之外，它們還有其他功能。例如，它們塑造了激勵機制，也影響整個經濟體中的財富分配與購買力。稅務律師會告訴你，這實際上才是稅法的主要目的。但是，只要一個政府發行自己的貨幣，而且通常以自己的貨幣來借錢，同時對其他貨幣保持可變動的匯率，它的支出就不需要或「來自」課稅收入。

政府沒必要借錢

所有稅收都會使美元從經濟體中消失。當美元在稅後仍在流通時，政府可以透過「借入」美元，設法讓更多美元從私人銀行帳戶中流出。財政部發行一種證券，即中期公債（Treasury note）、長期公債（Treasury bond）或國庫券（Treasury bill）（或簡稱公債〔Treasurys〕）。你把你的美元給它，它就承諾你一個安全的資產和一些利息，該利息或稱為「票面利息」（coupon）。

我們稱之為政府「借錢」——其實這很容易誤導人。把它比喻成私人借貸或私部門的債券發行，這種貌似真實的比喻反而會掩蓋深入的事實。政府並沒有設法募集資金。試問：如果美國可以隨意創造美元，為什麼美國還需要借錢呢？如果你因為偽造貨幣合法化而能自己發行美元，你為什麼還需要向別人借錢呢？

《通膨的恐懼》。圖／樂金文化提供

美國公債是一種方便的政策工具。它們暫時把流動的美元從銀行帳戶中取出，這樣人們就不能在聯準會希望減少支出時，卻花掉這些錢。這有助於聯準會管理流通中可消費貨幣的總體供給，在通貨緊縮與過度通貨膨脹之間採取行動。透過買進與賣出美國公債，聯準會可以管理「利率」——即私人銀行之間的隔夜拆借利率。這反過來會影響銀行可以借出多少錢，使其流通到經濟體當中。

(本文摘錄自《通膨的恐懼》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)