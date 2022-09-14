合庫推動金融科技人才培訓 驅動數位轉型之路

合庫金控（5880）長期致力於永續發展及人才培育，2022年天下永續公民獎揭曉，合庫金控再度入選大型企業組（年營收100億元以上）前100強，今年名次更是大幅向前躍升至第43名。而著眼人才永續發展是核心競爭力的重要一環，9月中旬再次舉辦年度數位轉型共識營，持續和全行的經理人溝通，彰顯重視金融科技人才培育的重要性。

為了提升經理人金融科技意識與持續推動數位營運，合庫與金融研訓院設計了三階段演講主軸，首發邀請台灣微軟公司卞志祥總經理分享雲端技術與數位轉型的未來性，講述最新雲端技術與銀行業的數位轉型策略；再來則是由勤業眾信數位轉型服務負責人溫紹群，說明成功數位轉型的關鍵，在於開放銀行生態圈時代，能夠以數據驅動智能決策，奠定組織內部的業務、資訊、資安及法遵等跨部門良性溝通、協作與管理機制，為組織製造長期取勝的機會，邁向永續發展的道路。

最後則是由共同主辦單位金融研訓院壓軸，闡述人才為數位轉型之本，既是超前指標，也是核心要素，合作金庫銀行自2016年起就與金融研訓院合作，藉由架構每年度不同的數位金融主題專班，厚實培育同仁數位力，近3年不畏疫情衝擊，已透過「商業創新IDEA培訓班」、「創新服務設計數位培訓專班」、「客戶體驗準則工作坊」等專業課程，累積培訓超過1,230人次。

合庫銀行表示，以人才培育作為培養數位金融與團隊能力，開拓更寬廣的金融科技視野，能夠奠定員工金融科技能力的基礎，今年度的「金融科技能力人才培訓班」，藉由共識營及一系列的論壇講座、線上及實體專題討論、工作坊等課程，多維度打造所需的各層面金融科技人才，相信透過專案的方法論應用於實務，能加速合庫數位創新的動能，創造新的數位價值。