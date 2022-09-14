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壽險業淨值危機未除？金管會主委黃天牧鬆口將研究對策

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

美國強升息未歇，壽險業淨值危機未除，金管會主委黃天牧今鬆口說，若這非衍生從保險業自己經營的問題，而是外在環境影響的問題，「那我們也要替保險公司去做一些設想」，他會請保險局去做一些研究。

黃天牧說，大家關切壽險業淨值調整，是因為當初接軌IFRS9時，大家選擇會計政策，會對後面利率變動產生的影響(指把龐大債券部位放在OCI，因此升息讓評價損失擴大)，但他強調，一家壽險業清償能力不是只有看淨值，也會看其他是否有能力承擔理賠的流動性。

他說，升息在資產面，固定收益為主的投資標的(債券)會有減損，負債面的部分，負債準備金提存也會降低，但這部分無法顯現。

他說，這是一個過渡過程，2026年接軌IFRS17前，都會有這種不均衡現象，過去兩個月金管會請保險局對外說清楚，讓大家釋疑解惑，淨值下跌對保戶權益不受影響，金管會希望用保險業其他經營資訊，提供給消費者做參考。

黃天牧說，看一件事情不是只看一面，尤其是保險業經營複雜，要從不同角度去看，金管會也有責任提供各方面資訊給大眾，讓他們了解保險業經營面向。

他直言，6月底有三家壽險業淨值低於3%，這非衍生自保險業自己經營問題，而是外在環境問題，若年底真的有類似的問題，他會請保局做一些研究，若是因為外在環境影響，那我們也要替保險公司去做一些設想。

黃天牧說，目前距離年底還有兩三個月時間，目前還需觀察，金管會會考慮市場狀況和保險公司經營情況做綜合考量。

保險 壽險業 金管會

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