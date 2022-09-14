遠東新世紀發行可持續發展連結債券 元大證券承銷主辦

遠東新世紀公司（1402）今（14）日於櫃買中心掛牌首檔可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond, SLB），發行金額新台幣25億元，5年期，以呼應遠東新世紀永續策略藍圖的重大主題，將產銷活動連結永續發展目標(SDGs)，選定「溫室氣體排放減量」及「綠色產品營收成長」作為可持續發展關鍵指標(Key Performance Indicators，KPIs)及績效目標(Sustainability Performance Targets，SPTs)，宣揚公司支持永續發展的理念與決心。董事長徐旭東表示面對全球暖化威脅，身為地球公民，應積極推進各項減碳行動，主動承擔企業社會責任，實踐永續發展承諾。

遠東新世紀為全球循環經濟商業模式領導者，除領導者的投入和企業文化，更重要的是透過創新、研發及可持續發展的核心價值，賦予廢棄寶特瓶新生命，降低溫室氣體排放量，減少環境廢棄物，保護陸地與海洋生態，受到歐盟執委會環境總署永續產品處及聯合國環境總署國際資源小組等國際組織肯定。

同時，遠東新世紀積極參與資本市場創新，致力扮演永續金融指標性企業，為目前國內唯一取得四種永續發展債券資格認可並發行之企業，也是台灣第一家納入國際資本市場協會（ICMA）永續發展債券資料庫之非金融業企業，提升台灣發行人於國際市場的能見度。遠東新世紀將持續貫徹永續發展策略，秉持持續創新，由內而外發揮企業影響力、攜手全球合作夥伴達成淨零減碳之終極目標，為地球盡一份心力。

這檔可持續發展連結債券由元大金控集團子公司元大證券擔任主辦承銷商，元大金控（2885）同為國際永續標竿企業，正視氣候變遷議題，矢志成為引領社會及環境變革的力量，在遵循永續金融準則下，除了責任授信與投資外，元大證券不僅是債券承銷市占率第一名，在主管機關推動永續發展藍圖裡積極扮演串接溝通的角色，驅動企業自發性落實永續議題及達成目標，藉由市場機制引導資金投入永續發展金融相關產品，攜手債券發行人與投資人，發揮金融影響力，致力降低營運對環境的衝擊，具體實踐元大金控永續發展目標。