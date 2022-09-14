多數自閉兒無法成非常律師 華銀建議信託守護最愛家人

韓劇《非常律師禹英禑》造成轟動，劇中主角禹英禑是一個患有自閉症類群障礙症（Autism Spectrum Disorders）的律師，幸運的是，她擁有IQ 164高智商，成為一名能解決各種棘手案件的優秀律師；但現實生活中，多數自閉症者沒有戲裡頭演的那麼幸運。

根據衛生福利部身心障礙者人數統計表2022年第一季報表，在台灣每100人就有一人是自閉症者，你也許聽過「亞斯伯格」、「自閉症」、「星兒」這些名詞，卻鮮少有人真正認識他們。早期經典名片「雨人」及最近一齣由林正盛導演耗時四年拍攝的成人自閉症紀錄片「地球迷航」，都反映了現實生活中的問題，當父母老了、病了，或先離世了，留下無法獨立生活的自閉症家人，誰能伸出援手照顧他們？

根據衛生福利部統計，2021年9月國內身心障礙者人數約120萬，占總人口5.1%，較2016年底增加2.8萬人（成長率2.4%），顯示台灣身心障礙人口呈逐年成長趨勢；身障者由於生理或心智上的發展障礙，容易淪為社會弱勢族群，家人需付出極大心力照顧。

無論何種類型身心障礙，父母最大擔憂莫過於當自己逐漸年邁或發生事故，身心障礙子女的照顧安養問題該如何安排？有些父母雖可預先準備財產，但身心障礙子女不一定有能力管理財產，此時透過「信託」制度能協助父母，確保身心障礙子女的長期照護需求。

華南銀行（2880）表示，為保障身心障礙子女的利益，「身心障礙安養信託」就是最好的工具，信託能擔任善良保管資產者與忠實付款者，貫徹父母保護子女幸福餘生的心願。再者，亦可於「身心障礙安養信託」中增加「信託監察人」，由公益團體或親人擔任，任何人如果想要改變合約原訂的財產運用方式，都必須經由信託監察人的同意，確保信託資金專款專用，為身心障礙子女的利益多增一層保護，獲得完整信託保障。

華南銀行連續五年獲金管會評選為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行，全省186家分行信託專責人員隨時隨地為客戶服務，不妨找個時間與華南銀行信託專家聊一聊，透過信託專款專用，即使百年歸老，信託也能持續保護摯愛的家人。