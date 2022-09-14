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數位人民幣將與電支互聯 陳冲：日常支付將有重大改變

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（14）日指出，中秋前夕，中國人民銀行發表談話，要在數位時代「錢同幣、幣同形」的基礎上，實現數位人民幣與電子支付工具的互聯互通，消費者更可「一碼通掃」，目前正推動加載智慧合約方式，完成訂製化支付，如此普惠金融的發展，又將是另一番景象，中央銀行、金管會幸勿以為是杞人憂天。

陳冲表示，8月下旬收到兩份出版品，一是聯合信用卡中心40週年特刊，一是經濟學人雜誌（內有信用卡組織問題專文），這兩者的交集就是Payment。之所以特別有感，因為40年前，曾為中華企管公司翻譯德國名著「付款與付款確保」（Zahlung und Zahlungssicherung），50年前碩士論文，也以貿易付款為重心，個人生涯，關心Payment已久，也深感支付是一項既平常但卻攸關民生經濟的大事。

陳冲說，人類是經濟動物，有商業活動，就有支付，大至國際貿易，小至零售交易，從互易到跨國貨幣的結算，都涉及支付，加上數位時代來臨，科技使支付更快速、更安全、門檻更低，也更容易達到去中介化（Disintermediation）的境界，無卡片、跨通路的支付，甚至結合數位貨幣，都應該是水到渠成。

回顧過去，聯合信用卡中心成立倏忽40周年，台灣早期因「遠來和尚」反對信用卡，所以1974年民間業者以簽帳卡為名發行支付工具，猶須表明沒有信用功能，紀念特刊內雖號稱當年為台灣第一張信用卡，其實妾身未明。記得當時中國信託公司（中信商銀前身）友人前來推廣簽帳卡，仍需特別聲明非信用卡，以免觸法。

1988年國產信用卡合法化，且在聯卡中心下有一共同品牌，可惜命運多舛，九零年代Visa、 Master國際品牌獲准在台發行，又值國人海外旅行風行，所以梅花標誌的聯合信用卡一蹶不振，1998年雖以U卡重出江湖，但仍飲恨收場，現在幾乎無人記憶。翻閱聯卡中心40年特刊，其實就是國產信用卡一再重新定位的歷史。嚴格言之，台灣至今縱使是國內市場，仍是國際品牌橫行，沒有自有品牌的信用卡，不免有點感傷，看到特刊中臚列十餘國家，都有自有品牌的信用卡，此種感覺更為強烈，相信或多或少與當年門戶開放過急有關。這種情緒性反應下，不禁想到，聯卡中心50年的特刊（如果有的話），要如何描述屆時的Payment呢？

陳冲說，同一時間，看到經濟學人Duopoly hurts consumers and retailers（雙頭壟斷損及消費者與店家）的標題，談到國際信用卡組織利潤豐厚，V及M兩家不僅佔全美交易3／4，也是全球獲利最高公司（淨利率達51%及46%）之一，這些信用卡平台，主要收入是抽取交易金額的2-3.5%，尤其在美國幾無上限，不似歐盟有0.3%法定上限，或像中國電子支付約在0.1%之譜，這些經由發卡銀行收取的費用，透過轉嫁，就有經濟學人所謂「損及消費者與店家」之說，這中間又以用不到各種優惠計畫的低收入家戶，負擔最重。前些日子（7／28），十年前引進簽帳卡費用上限的美國參議員Richard Durbin，又提案立法Credit Card Competition Act，並獲得跨黨議員支持，希望店家對信用卡平台有選擇權，其中一家又必須是小型組織。結果如何，各方角力下，尚無定論，但表示信用卡平台的暴利，已成眾矢之的，非信用卡的支付終將抬頭。

陳冲認為，支付衍生的問題，千絲萬縷，由賒帳到簽帳單、由簽帳卡到信用卡、由卡片到無卡（app-based），未來如有CBDC或是DCEP（央行數位貨幣），日常生活的支付，必將有重大改變。中秋前夕，中國人民銀行發表談話，要在數位時代「錢同幣、幣同形」的基礎上，實現數位人民幣與電子支付工具的互聯互通，消費者更可「一碼通掃」，目前正推動加載智慧合約方式，完成訂製化支付，如此普惠金融的發展，又將是另一番景象，中央銀行、金管會幸勿以為是杞人憂天。

信用卡 中國人民銀行

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