為何有通膨？貨幣政策需要調整...就像是央行在開車

編按：一國或經濟體的貨幣權威單位，就是中央銀行；在美國，則由聯準會負責。它透過控制貨幣的供給量，達到影響經濟活動的目的，特別是它最初的使命——穩定物價與充分就業。也就是說，為什麼會發生通膨？其實和央行的貨幣政策息息相關。

通膨與央行的剎車系統

微調貨幣政策很像在當一位負責任的司機。假設你沿著其中一條穿越美國的州際公路行駛。州際公路是1950年代期間一項了不起的基礎建設成就，一方面避免二戰後逼近的通貨緊縮風險；另一方面，也為美國有史以來其中一個最偉大的生產力進步，奠定了基礎。如果你按照預定速度沿著州際公路行駛，就像周圍的所有人一樣，那麼一切都會很順利。除非你的車子出了一些問題，或是前面路上有輕微車禍事故或交通阻塞，或者有偏離車道迎面而來的車輛，你卻沒有——「即時」看到。

事實上，不論事故或交通阻塞，這樣的問題都可能存在，但這大概不會阻止你開車。畢竟，你可能在踏出你家公寓頂樓露台的那一刻，就被閃電擊中，但這並不會讓你成為一位隱居者。它只會讓你採取所謂的「合理預防措施」。你會在出門前查看天氣，或者如果知道一場可怕的暴風雨即將來臨，你可能會到地下室躲一躲。

當你在彎彎曲曲的山路上開車，你可能會因為偏離路線而掉下懸崖喪命。如果你在那裡，只差三公尺遠，汽車就會墜入下面的峽谷與河流。迎面而來的車輛也一樣——如果某個對向車道的駕駛，只是方向盤失去控制一、兩秒鐘，然後只向左漂移了三公尺左右⋯⋯碰，就熄燈了！

也許你會在你的開車白日夢裡思考這些極端的可能性。奇怪的是，世界只需一點點改變，我就會面對突如其來的橫禍。就差三公尺遠。一切都會結束。然而，即使有這種可能性，也不會讓你停下車，緊靠著路邊的懸崖或州際公路的路肩。當兩隻手都牢牢的放在方向盤上，你知道怎麼開車，剎車也保養得很好時，你就不會停車。你只要每年都對車子進行「安全檢查」，在長途旅行前「檢查輪胎」，以及在你開車的時候「眼睛緊盯路況」，注意前方的麻煩跡象就可以了。你可以非常安全的開車——可以放心的把性命託付給一輛車，即使只是為了愉快的開車去賞雪。

假設你正在開車，也確實看到這些麻煩的跡象：前面好像在塞車。剎車燈似乎在閃爍。你看到一輛警車和救護車的燈，也聽到警笛聲。在這種情況下，你的反應將取決於前方隱約出現的危險有多遠。

貨幣可以「移動得太快」——用歐文．費雪的話來說，就是以過高或過低的速度被發行或周轉。有很多方法可以用不同的速度加速或減速，這取決於前方的情況。「往前看」的方法也好幾種，有些就跟仔細看向前方一樣簡單，有些則像雷達一樣複雜，我們可以確定前方「有什麼」，也能知道前方距離「有多遠」。

當提到金錢時，有人在「駕駛」嗎？的確有。我再說一次，這正是聯準會的職責所在——穩定物價，正如法定的使命所言。像任何央行一樣，聯準會有充足的工具，能根據前方貨幣的供給加速或減速，在通縮與不健康的通膨之間引導「恰到好處」的路線。如果你理解通膨與通縮是什麼，就很容易理解那些可靠的工具可能是哪些，以及它們是什麼。所以，讓我們從這裡開始。

貨幣數量的中庸之道

承諾與金錢會同時帶來通膨與通縮的危險。想想看，你生活中的承諾與計畫：如果太快許下太多的承諾，它們會超出你的兌現能力，人們就會開始「打折」你的承諾。他們不再像以前那樣相信你做出的承諾。另一方面，如果你許下的承諾太少、太不頻繁，你跟別人分享的生活就會更少。在你的生活變得更窮的同時，完成的事情也會變得更少（畢竟，你的勞動契約就是一項承諾）。

太多錢就是太多承諾，太少錢就是太少承諾。不過，多少算太多，多少又算太少呢？再回頭想想汽車的例子。「太快」主要是透過參考前方的情況來了解；「太少」主要是透過參考後面車況與現在獲得的資訊來了解。這兩者的共同之處在於它們的關係特徵——也就是與前面的交通流量和後面的交通流量的關係。

在貨幣領域，重要的是金錢與金錢可購買的東西的關係。什麼是通貨膨脹的美元？就是發行的美元超過美國生產、或提供商品與服務的能力，而且這些美元應該要可以用來購買商品與服務。因此，有一個很好的通俗定義：「太多的錢追逐太少的商品。」

另一方面，「通貨緊縮」是指太少錢追逐太多商品。這是另一個問題，因為在市場經濟的價格信號中，應該告訴人們生產什麼、生產多少，並進一步告訴人們聘用多少人、支付多少薪水。因此，價格下跌會導致生產放緩，進而導致裁員和減薪。

請記住通貨膨脹與通貨緊縮的關係本質。這能幫助我們非常清楚的了解，如何制定恰到好處的貨幣政策，並實現眾所周知的「中庸之道」（golden mean）——儘管黃金與此毫無關係。

《通膨的恐懼》。圖／樂金文化提供

關鍵是調節承諾的供給——即貨幣供給。聯準會每天都仔細衡量過去、現在、以及預期的價格，確保貨幣不會太多或太少。它同時衡量貨幣供給與可能的商品和服務供給。只要有最好的數據，就會每天、每小時都盡可能以詳細且最新的方式進行——就像開車時會經常查看前方路況，並檢查車速一樣（我們希望你的確如此）。

貨幣與財政當局有很多方法可以完成這項工作。我們可以這麼說，有很多眼睛、雷達、操縱桿和踏板，甚至還有電腦可以分析他們所看到的，並據此做出預測。

(本文摘錄自《通膨的恐懼》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)