日盛投信10/3募集日盛全球創新科技非投資等級債券基金

日盛投信看好創新科技企業發行的非投資等級債券具備顛覆未來的科技升級及債息收益成長等債市最具前景的優勢，加上第4季升息可望進入尾聲，整體債市可望重演2015年升息後的多頭走勢，且由明日之星的科技非投資等級債券引領整體債市表現，將於10月3日展開日盛全球創新科技非投資等級債券基金募集。投資人若能在債市殖利率進入相對高點之際投入創新科技非投資等級債，便能同時掌握當前債市優異的收益價值與長期創新科技企業信評獲得調升的時機。

日盛投信表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金。該檔基金具有科技創新贏得先機、追求收益風險優化、以及世界頂級專家嚴選三大優勢，基金布局以美國企業為主軸，聚焦最具前景的創新科技業，追求長期評等獲得調升的明日之星(Rising Star)獲利契機，將是投資人長期布局的好選擇。此外，該基金擁有國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯(Loomis, Sayles &Company)，其所屬法盛集團的總資產管理規模超過1兆美元，並具備近百年投資資歷，讓該基金投資策略再升級。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，目前債券投資除了要追求收益價值之外，還需要爭取資本利得潛力，唯有收益與資本利得兼備，才能延續2009年以來的債市榮景，而投資創新科技非投資等級債券便是在定期債息收入之餘，掌握創新科技大趨勢所帶來資本利得增值契機。

根據統計2008年12月31日至2022年7月31日，科技非投資等級債(ICE BofA US High Yield Technology Index)的債息收入為7.86%、略高於一般非投資等級債(ICE BofAGlobal High Yield Index)的7.11%，然而科技非投資等級債繳出的資本利得成績(+4.03%)更是一般非投資等級債(+2.06%)近二倍之多，顯示科技非投資等級債確實掌握收益成長的優勢契機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，觀察近期非投資等級債市最新利息保障倍數，也就是衡量企業的償債能力的指標，可明顯看到非投資等級企業的財務體質是2008年以來最佳水準、更遠優於2009年以及2020年兩度景氣衰退期，而企業償債相對無虞也反映至8月底非投資等級債券違約率約當1%仍遠低於長期均值(3.60%)之下、違約債的回復率更高達60%以上遠高於長期均值(39.9%)，顯示目前企業財務體質仍相當健全。

反觀目前全球非投資等級債券指數殖利率水準接近9%、係2015年升息以來的相對高點，儼然形成一個相當好的投資時機。此外，回顧歷史經驗，聯準會啟動升息往往使金融市場面臨短線整理，不過，中長線市場仍將反映資產的基本面價值。反觀科技業今明兩年約一成的營收獲利年成長幅度仍可望優於聯準會升息幅度的良好基本面，科技非投資等級債預期將重演2015年升息時期走勢、引領整體債市表現。