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金管會擬推ESG燈號 「綠」燈可享融資優惠

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，身為主管機關的金管會正全力推動永續綠色金融。據透露，金管會內部規畫，擬對企業的ESG永續金融表現進行評比，並根據評比結果給予綠、黃、紅三種燈號，若企業致力ESG並達到一定標準，可獲得象徵過關的「綠燈」，與銀行與投資機構往來時可享利率優惠。

金管會帶領上市櫃公司全力拚永續與減碳，其中包括配合政府2050淨零碳排目標，訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，以利企業遵循及訂定減碳目標，並配合政府減碳計畫，透過上市櫃公司串聯供應鏈，以達企業永續發展。金管會的目標是，2027年全體上市櫃公司要完成溫室氣體「盤查且與財務報表範圍一致」，2029年則要完成「溫室氣體查證且與財務報表範圍一致」。

不只如此，金管會內部也正規畫，要針對企業的ESG永續金融給予燈號評比，評比結果分成綠燈、黃燈與紅燈三種，用以檢視企業是否致力推動ESG，且努力是否有達到一定標準。

據了解，目前ESG燈號的細節仍在研議中，首先要討論哪些公司須列入評比、採取何種國際標準、目標值如何訂定等，如果企業能達到目標值，就能獲得象徵「合格」的綠燈，未來和銀行、投資融資公司往來時，可獲得利率優惠。

金管會官員說，對於ESG燈號評比的細節，目前尚未出爐，特別是有些行業的標準並不容易訂，金管會將與經濟部、環保署等部會共同研議，凝聚共識後才會對外發布。

金管會 ESG 減碳

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