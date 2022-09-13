中華郵政將發行300億元建設公債 證交所代售3億元

中華郵政30日將發行300億元「111年度甲類第9期中央政府建設公債」，其中3億元，將委由臺灣證券交易所代售給小額投資人，最低登記金額為新台幣10萬元，並以10萬元為累計單位，申購期間為19日至23日。

「111年度甲類第9期中央政府建設公債」代號為A11109，簡稱為111央債甲09，償還期限為20年，自發行之日起，每一年付息一次，20年期滿本金一次還清；採登記形式發行，票面利率以百分之0.125為級距，並以開標後「得標最高利率」之相等或最接近且較低之數，訂為票面利率。

此公債銷售價格，將按本期公債標售的全部得標者所投最高利率計算價格為準，申購地點是各證券經紀商，申購期間9月19日至23日，申購處理費扣繳日為26日，標售日為27日，申購人查詢配售結果暨放棄認購聲明書收件截止日是28日，認購價款扣繳日為29日。

此外，申購數量未超過銷售數量時，所有合格之申購，均依其申購數量配售。申購數量超過銷售數量時，各銷售單位依中籤比例，按電腦隨機排列順序依次配售，如有餘數，則由銷售單位較小者，再依電腦隨機排列順序依次配售，每筆申購委託以分配一銷售單位為限。前項作業完成後，即將處理情形回報予證券商，由投資人向證券商查詢申購結果。另認購價款將於次日透過電腦連線通知各證券商。