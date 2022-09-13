國人年遭詐50億元消失 金管會三管齊下「打詐」
詐騙無國界又無所不在，金管會從各銀行臨櫃關懷做「阻詐」再跨出去，金管會主委黃天牧說，包括網路約定轉帳、防杜人頭帳戶詐騙、強化虛擬帳號管制等，三管齊下「打詐」，要讓詐騙集團無所遁形。
行政院政委羅秉成說，防堵詐欺就是要透過資訊流、金流、人流，詐騙簡訊是採五大電信透過關鍵字攔阻，金管會負責金流，金流以減害最重要，其中透過臨櫃關懷「阻詐」者，從去年底到今年6月底，共攔阻了7525件、34.85億元。
但他直言，沒成功攔阻、民眾被騙的損害金額近年平均達40~50億元都匯到境外帳戶。金管會今宣誓啟動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，一旦民眾要將資金匯到國外金融警示帳戶之前，銀行就會向民眾示警，先做防堵。
黃天牧說，境外金融帳戶預警機制僅是金流打詐的一部份，其他包括網路約定轉帳、防杜人頭帳戶詐騙、強化虛擬帳號管制等三大面向，都是金管會強化防詐精進的三大面向。
一、網銀約定轉帳風險控管，金管會要求銀行公會需考量各金融機構客戶屬性、使用約定轉帳需求、及風險高低等3大面向，9月底須出具一項風險控管作法的指引。
銀行局副局長童政璋說，實務上有一個詐騙集團，騙了一大票人去銀行辦約定轉帳做大額匯款，因此要求各銀行須看申請人職業、屬性、申請約轉用途和需求等，換言之，不能民眾來申請約轉帳號就核給，需要從客戶屬性、需求、風險高低等三面向做標準。
二、防杜人頭帳戶詐騙，童政璋說，警政署發現警示帳戶突然變多，探究原因竟是疫情期間「很多人賣帳戶」，又以舊帳戶為主。
為防堵人頭帳戶，金管會彙整銀行間共15種疑似不法或顯屬異常的交易態樣，請各銀行導入風控系統中，只要有異常態樣，例如短期內頻繁提領，「系統就會跳出來」示警，年底前已有28家銀行系統已建置完成，其餘8家最晚將在明年6月底完成。
童政璋解釋，目前僅檢警調發動的「警示帳戶」可做資金凍結，銀行偵測異常交易者是屬第二類警示帳戶，銀行偵測異常後就會通報，再由檢警調列警示戶，另外一種是「衍生管制帳戶」資金不可進入但可從臨櫃匯出，增加匯出門檻。
三、強化虛擬帳號管制。童政璋說，這案例是南部地檢署偵破線上賭博網站，是透過第三方支付收付款項，金流是第三方支付跟銀行申請一個虛擬帳號，這就涉及詐騙和洗錢，因此要求各銀行須強化虛擬帳號的控管機制。
他說，去年6月要求銀行提供虛擬帳號給第三方支付時，要依客戶交易型態、實際收款需求和營業性質，去考慮風險胃納量和特性。
例如賣家找第三方支付做款項收付，第三方支付向銀行申請虛擬帳號時，銀行就可要求第三方支付去實地了解賣家的交易型態、收款需求等。
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