國人年遭詐50億元消失 金管會三管齊下「打詐」

詐騙無國界又無所不在，金管會從各銀行臨櫃關懷做「阻詐」再跨出去，金管會主委黃天牧說，包括網路約定轉帳、防杜人頭帳戶詐騙、強化虛擬帳號管制等，三管齊下「打詐」，要讓詐騙集團無所遁形。

行政院政委羅秉成說，防堵詐欺就是要透過資訊流、金流、人流，詐騙簡訊是採五大電信透過關鍵字攔阻，金管會負責金流，金流以減害最重要，其中透過臨櫃關懷「阻詐」者，從去年底到今年6月底，共攔阻了7525件、34.85億元。

但他直言，沒成功攔阻、民眾被騙的損害金額近年平均達40~50億元都匯到境外帳戶。金管會今宣誓啟動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，一旦民眾要將資金匯到國外金融警示帳戶之前，銀行就會向民眾示警，先做防堵。

黃天牧說，境外金融帳戶預警機制僅是金流打詐的一部份，其他包括網路約定轉帳、防杜人頭帳戶詐騙、強化虛擬帳號管制等三大面向，都是金管會強化防詐精進的三大面向。

他說，去年6月要求銀行提供虛擬帳號給第三方支付時，要依客戶交易型態、實際收款需求和營業性質，去考慮風險胃納量和特性。

例如賣家找第三方支付做款項收付，第三方支付向銀行申請虛擬帳號時，銀行就可要求第三方支付去實地了解賣家的交易型態、收款需求等。