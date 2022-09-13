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日勝生旗下晶鼎綠能、寶鼎再生水獲銀行聯貸逾70億元

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

日勝生（2547） 擴大循環經濟計畫，子公司晶鼎綠能、寶鼎再生水與銀行團簽署聯合授信合約，將在台灣建設廢轉能與再生水處理系統，總計兩項聯貸金額合計逾70億元。

日勝生集團持股70%子公司晶鼎綠能，計畫投資興建「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫（BOT）案」，由彰化商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行，兆豐（2886）、台企銀（2834）、合庫、華銀、農業金庫及高雄銀行為參貸銀行，聯貸總金額43億元。

另外，日勝生集團持股70%子公司寶鼎再生水，計畫開發興建「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫案」，同步與銀行團簽署聯貸契約，由第一商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行為共同主辦，加上農業金庫及上海銀行參貸，聯貸總金額29.3億元；總計兩大案合計聯貸金額約72.3億元。

日勝生董事長林榮顯表示，晶鼎綠能之聯合授信合約連結ESG概念，鏈結日勝生年度永續報告書ESG經營表現，將溫室氣體排放量、能源消耗密集度及廢棄物量等ESG指標，據以納入聯貸優惠利率，顯示銀行團與日勝生共同實踐國際ESG永續發展、創建綠色城市目標。

日勝生 兆豐銀行 ESG

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