國人遭詐匯款流海外50億元 36家國銀防詐預警系統上路

詐騙集團猖獗，據金管會統計，去年到今年6月雖銀行透過臨櫃阻擋達35億元，但仍有40億元到50億元未成功阻擋流到詐騙境外帳戶。金管會今宣誓，啟動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，7月底36家國銀與郵局全上線，臨櫃、網銀、ATM都涵括在內，當客戶要轉帳到疑似境外詐騙帳戶時，銀行就能立刻收到警示，也要求明年6月底前全體國銀需導入潛在人頭帳戶的偵測風控系統。

聯合報今年7月底專題報導「詐騙之島」，當中報導今年全年國人被詐騙的金額恐怕突破60億元，並點出詐騙防堵的3大斷點，呼籲政府應向詐騙集團宣戰。

金管會今啟動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式」，據金管會今公布的數據，從去年到今年6月底，國人遭詐騙匯入到涉及詐騙的境外帳戶中，整體銀行共成功攔下7525件、34.8億元，但仍有40億元到50億元的詐騙款流出到疑似詐騙的境外帳戶。

行政院發言人羅秉成今出席啟動記者會，致詞時表示，詐騙雖然不一定會影響人的身心，但可能一輩子退休金一夕間化為烏有，詐欺分為資訊流、金流、人流，現在詐欺集團甚至跟人口犯罪結合在一起，拜科技之賜，低成本、高獲利，透過免費簡訊發送給1萬人，只要有1人被騙就是賺到，演變到現在是賣人口賺錢。

他說，政府嚴肅以對，有必要打造「反詐國家隊」，資訊流跟電信有關，金管會負責阻斷金流，是減害中最重要的功能，受害民眾上鉤後錢沒有匯出去就算攔阻成功，金流如果可以控制好，傷害就降到最低。

金管會主委黃天牧表示，「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」只是一小部分，還會有銀行約定轉帳、強化虛擬帳戶控管等一系列措施，所謂打擊詐欺，不只是台灣面臨到這問題，國際間也同時面臨一樣情況，國內必須跨部會、跨金融機構合作，並喚起民眾防詐能力。

「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」已在7月底於36家國銀與郵局全數上線，民眾若受詐騙打算要匯款到疑似詐騙的境外帳戶時，若該帳戶有被列入預警機制內，銀行就會收到警示，目前已有近300個疑涉詐欺境外金融帳戶，臨櫃會由行員提醒民眾，網銀、ATM也納入此機制，民眾若遭詐騙被引誘透過網銀匯款到涉詐欺境外金融帳戶，也會跳出警示。

金管會銀行局副局長童政彰會後受訪表示，除預警機制外，接下來還會有3大管制措施，包含控管約定帳戶、偵測潛在人頭帳戶風控系統、嚴管第三方支付向銀行申請虛擬帳戶。

首先，在控管約定帳戶部分，童政彰表示，看到詐騙集團騙了一大票的人去銀行辦約定轉帳，因此要求銀行公會在9月底前要訂出指引，未來民眾到銀行辦約定轉帳，銀行必須關心客戶屬性、需求，不是只要拿著雙證件就都能辦約定轉帳。

第二，偵測潛在人頭帳戶風控系統。警政署發現警示帳戶越來越多，且很多是舊帳戶，尤其疫情期間發現民眾賣帳戶維生情況多，因此與警政署討論後，決議彙整每一家銀行對異常警示帳戶的態樣，彙整出15種態樣，如短期內頻繁領款，所有銀行要納入風控系統中，一旦有偵測到符合態樣的帳戶，銀行實務上必須加強監控交易。銀行公會已把15種態樣給所有銀行，各銀行已開始建置系統，要求明年6月底前36家國銀全部要建置，預計今年底前就會有28家銀行先行上線。

第三，嚴管第三方支付向銀行申請虛擬帳戶。童政彰表示，近期第三方支付常被利用於詐騙，像之前南部地檢署曾偵破線上賭博網站，就是透過第三方支付向銀行申請虛擬帳號入金，因此要求銀行公會研議第三方支付業者及其賣家異常交易態樣，未來賣家要透過第三方支付向銀行申請虛擬帳號，第三方支付必須先了解賣家交易型態、實際需求與性質，銀行也要考量自身風險胃納。

據金管會統計，去年到今年6月底銀行成功攔阻的34.8億元中，攔阻最多的前5大銀行，分別是中信銀1678件、6.14億元；郵局1186件、5.12億元；國泰世華銀819件、3.82億元；台銀545件、3.1億元；北富銀333件、2.04億元。