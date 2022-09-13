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防疫保單與疫苗險單周賠94億元 合計理賠飆破900億元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

防疫保單以及疫苗險今年累計理賠金額，已經破900億元。根據金管會保險局今（13）日最新統計，統計至今年9月12日為止，防疫保單理賠逾187萬張，理賠金額累計已經達713億元，近一周增加67億元，疫苗險則已經理賠45.09萬張，累計理賠金額187億元，近一周增加27億元。

合計廣義防疫保單統計至今年9月13日為止，已經理賠破900億元，為今年防疫保單保費收入55.2億元的15倍，且伴隨近期進入本土BA,5疫情，染疫人數持續增加，單周理賠金額已經從前次一星期的70多億元，增加到近一周的94億元。

今日國內新增46795例本土個案，再飆出這一波本土BA.5疫情以來的新高，中央流行疫情指揮中心已經推估，9月中下旬將達到高峰，如果以國內確診人數每天4.5萬人增加中計算，最快未來一到兩周，廣義防疫險理賠將會破千億元。

根據金管會最新統計，產險業前7月稅前虧損擴大至550億元、淨值跌破千億關卡、下探逾3年低點。

保險局今日指出，目前國內尚有三家產壽險業者販售疫苗險，其中兩家產險僅受理續保案件，一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另外一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

受到防疫保單大賠，產險業持續增資以求渡過理賠風暴。保險局今日統計，目前有四家產險公司向保險局申請增資，最新統計金額為487億元，後續仍有公司將規劃增資，但尚未報到保險局。另外，目前有三家公司申請短期借款。

目前已經公布申請增資的產險業，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元，都已完成，而富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元仍在進行，四家合計487億元。

對於防疫險理賠風暴快壓垮產險業，產險公會已經向金管會提出建議，包括取消快篩陽確診以及取消居家照護視為住院，保險局回應，確實有收到產險公會彙整意見，多與防疫政策有關，例如快篩陽檢測程序是否更精確，目前保險局還在評估討論中。

台灣本土疫情再起。報系資料照／記者許正宏攝影
台灣本土疫情再起。報系資料照／記者許正宏攝影

防疫保單 產險 理賠

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