快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

保誠聯手渣打推新保險 涵蓋重大疾病與嚴重特定傷病

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
保誠人壽攜手渣打銀行獨家推出「保誠人壽美利29外幣終身壽險（定期給付型）」，以美元收付並涵蓋29項特定傷病保險保障，進行多元資產配置同時可強化健康保障。圖／保誠人壽提供
保誠人壽攜手渣打銀行獨家推出「保誠人壽美利29外幣終身壽險（定期給付型）」，以美元收付並涵蓋29項特定傷病保險保障，進行多元資產配置同時可強化健康保障。圖／保誠人壽提供

保誠人壽攜手渣打銀行獨家推出「保誠人壽美利29外幣終身壽險（定期給付型）」，以美元收付並涵蓋29項特定傷病保險保障，為市場上少數同時涵蓋重大疾病與嚴重特定傷病的保險商品，是消費者進行多元資產配置同時強化健康保障的新選擇。

根據衛生福利部統計，癌症、心血管疾病持續位居國人前十大死因，加上阿茲海默症與慢性病年輕化的趨勢，讓大眾逐漸意識到相關醫療保障的重要性，尤其對於正在衝刺事業和肩負家庭照顧責任的三明治族，若因疾病或意外導致收入中斷 ，家人將可能承受沉重的經濟負擔。

保誠人壽建議處於人生責任高峰期的三明治族，可選擇透過英式分紅「長期持有 、保障增值」的特色，儲備子女教育金或退休金，為人生不同的階段做好準備。若遭遇突如其來的風險，含有特定傷病保障的保險商品可在關鍵時刻減輕家人的經濟負擔。

「保誠人壽美利29外幣終身壽險（定期給付型）」涵蓋癌症、急性心肌梗塞、癱瘓、末期腎病變等7項重大疾病保障，以及嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、深度昏迷等22項嚴重特定傷病保障，為市場上少數同時涵蓋重大疾病與特定傷病的保險商品。一次給付的保險金可以讓保戶選擇適合的醫療方式，例如標靶藥物、新式治療，或是支應照護費用以及負擔因疾病減少的工作收入。

如果有跨境消費或是外幣投資的需求，美金收付的保險商品，也有助多元資產配置及分散風險。加上3年繳費即可保障終身的商品特色，可以幫助三明治族在事業黃金期早期投入、長期持有，以享有保障增值的優勢。

以40歲男性投保本商品為例，繳費3年，基本保險金額9萬美元，原始年繳保費3萬1,500美元，折扣後年繳保費3萬873美元。被保險人保險年齡達100歲當年之保單週年日仍生存時，給付「祝壽保險金」9萬4,500美元，若以中分紅計算，另可獲得「假設紅利分紅保額」46萬8,618美元，共計56萬3,118美元（給付後保險契約效力終止）。

保險金 壽險

延伸閱讀

再保業放話 保費將上漲

歐記健保保費明年將大調漲 最高可能達20%

美元保單買氣 探三年低點

口臭就是因為火氣大？醫揭常見4大原因：有可能是重大疾病

相關新聞

壽險業正面臨淨值大幅減損危機

因市場傳言南山人壽第二季淨值面臨跌破千億元大關，連帶拖累大股東潤泰集團及寶成集團，引發潤泰全、潤泰新及寶成股價重挫，更讓整體壽險業「淨值危機」疑慮升高，本文說明事件由來及分析壽險業整體淨值減少主因。

「目的與獲利可以兼得」 哈佛商學院講座教授分享ESG研究秘辛

ESG領域的國際研究先驅與權威、哈佛大學商學院講座教授喬治·塞拉分(George Serafeim）在《哈佛商業評論》一...

國泰證券、國泰期貨通過BSI ISO 27001驗證

隨著數位科技蓬勃發展，金融業面對日益複雜的數據資料與數位轉型，資訊安全不只受到重視，也成為ESG公司治理中的重要一環。國...

新台幣繼續貶 午盤貶2.5分暫收30.895元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.895元，貶2.5分，成交金額6.46億美元

經濟衰退陰霾籠罩 法人：偏好防禦性優質股票

在高通膨壓力下，包含聯準會主席鮑爾在內的多名官員均認為應持續升息，投資人謹慎應對央行動向，也加劇美股震盪情勢。根據富蘭克...

華銀獲信託2.0評鑑肯定 全方位打造退休「晚美人生」

因應台灣高齡趨勢，金管會2020年發布信託2.0「全方位信託」推動計畫， 並舉辦信託業推動信託2.0計畫評鑑之獎項，激勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。