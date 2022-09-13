「目的與獲利可以兼得」 哈佛商學院講座教授分享ESG研究秘辛

ESG領域的國際研究先驅與權威、哈佛大學商學院講座教授喬治·塞拉分(George Serafeim）在《哈佛商業評論》一百周年慶。

2022 ESG國際大師論壇越洋視訊演講，主講：「目的與獲利．變動中的競爭格局」。喬治．塞拉分（George Serafeim）的研究指出，目的與獲利不但不衝突，而且是使企業更偉大、世界更美好的不二法門。

塞拉分在最新ESG專書《目的與獲利》（Purpose+Profit）中，分享不少研究ESG的過程與不為人知的祕辛。2003年左右，開始投入ESG的相關研究，當時學術界關心這個議題的學者極少。他發現幾項問題：首先，很少公司提供關於勞動力多樣性、職業災害、員工福利、耗水等等的相關數據。然而，要建立衡量ESG相關影響的模組、了解企業正在從事的工作，都需要數據。缺乏數據成為初期研究上的一大障礙。

其次則是紐約華爾街的態度。許多分析師認為，如果一家企業努力為社會造就正面影響力，顯得不務正業，也會成本大增；因此反而在分析師眼中，這些公司的前景難以樂觀。反之，如果不這麼做的公司，分析師就認為值得投資。

「我們怎麼能活在一個管理者會因為做好事會遭到懲罰的世界？」這讓塞拉分深感錯愕。他開始積極投入研究，並大量發表論文。他與同學伊奧安努共同撰寫的〈企業社會責任對投資建議的影響〉，入選2010年美國管理學院的最佳論文獎。唯有提出重視ESG，公司就能愈成功、更永續經營與獲利提升的證據，才能說服大眾。

塞拉分的地位之所以受到重視，在於他的研究提出了實證：做好事和賺大錢，是可以兩全其美的。實證的關鍵之一是數據化。塞拉分認為，如果沒有這些數據，外界就會認為公司的成長與獲益，與ESG毫無關係。唯有提出重視ESG，公司就能愈成功、更永續經營與獲利提升的證據，才能說服大眾。

一開始塞拉分也碰到問題，雖然不少公司發表永續性報告，但都是獨立於財務報告之外，讓人很難看出財務績效與永續性績效之間的關係。為了解決這問題，必須調整傳統的會計衡量指標，將ESG可能產生的各種類型影響具體化。像是改善產品生產流程，或是改變人力發展政策，最終會如何影響到損益表當中的營收數字或成本。如此一來，企業便可大聲宣示，投入ESG的支出，是未來能為企業帶來長遠獲益的投資，而不是一筆費用。

這也是由塞拉分擔任共同主席的哈佛商學院「影響力加權會計研究計畫」（The Impact-Weighted Accounts Project）推動的重點：讓企業以財務面的量化數據，來呈現社會和環境面的影響。

經過多年推動，近年來全球企業在ESG資訊揭露的品質已大幅提升。根據塞拉分研究，2011年被納入標普500指數的上市公司中，不到20％揭露ESG訊息，到了2019年，這項比例已高達近90％。「如果你的公司不這麼做，就意味著有見不得人的事，」塞拉分如是說。