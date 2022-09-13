經濟衰退陰霾籠罩 法人：偏好防禦性優質股票

在高通膨壓力下，包含聯準會主席鮑爾在內的多名官員均認為應持續升息，投資人謹慎應對央行動向，也加劇美股震盪情勢。根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀錶板顯示，8月ISM新訂單、殖利率曲線維持在黃燈，零售銷售、薪資成長、商品、信用利差維持在紅燈，但貨幣供給從黃燈惡化為紅燈，致使整體衰退風險儀錶板從謹慎的黃燈降至衰退的紅燈，而其餘五項仍維持綠燈的擴張訊號。

富蘭克林證券投顧表示，隨投資人逐漸消化央行緊縮政策，全球股債市近日出現利空出盡行情，然短線需留意史坦普500指數能否持續站穩50日均線作為反彈能否延續的觀察指標，或有機會再次挑戰年線反壓，中期預期仍將維持震盪測底格局。

整體而言，國際政經情勢仍充滿眾多不確定性，現階段以美國價值平衡型基金為核心，網羅股債多元收益及類股輪動行情，穩健保守者可趁殖利率攀升後適度增持高評等債或複合債券型基金比重，防禦景氣及股市波動風險，股票配置可靠攏於基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金，採取分批加碼或定期定額策略，並透過長期定期定額策略掌握生技或科技產業長線創新商機。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，為應對高通膨，聯準會已經大幅提高了利率，2022年上半年的金融緊縮力道是史上第二強，聯準會主席鮑爾在全球央行年會上稱將維持一段時間高利率，也代表聯準會似乎更願意容忍經濟裂縫的出現(甚至出現淺層衰退)以避免重蹈1970年代貨幣政策從未保持足夠的限制性以完全制伏通膨的錯誤。

傑佛瑞．修茲說，儘管紅燈與未來一年經濟衰退機率上升一致，但這仍非定局，聯準會官員仍強調貨幣政策動向將取決於經濟數據，此將大為降低政策驅動型經濟衰退發生的可能性。歷史上，儀錶板紅燈平均較經濟衰退提前三個月出現，但目前潛在的衰退發生時間並不確定，鑑於就業市場仍強勁、近年個人和企業利用低利率來鎖定廉價資金，經濟對利率的敏感性可能會降低，進而使紅燈遠遠領先於衰退發生時間，儀錶板最長的紅燈領先時間出

1990年經濟衰退之前，當時領先了將近一年。若市場在局勢進一步明朗化之前保持區間震盪，多空雙方均可能會持續受挫且感到沮喪，但此一環境對積極選股者有利，鑑於經濟衰退的可能性提高，持續傾向於防禦性的優質股票。