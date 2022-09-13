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攜手全聯！ 將來銀行創新開戶禮送AA級雞蛋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

面對今年以來直直上漲的蛋價，純網銀將來銀行攜手股東全聯實業，要給民眾最有營養的新戶禮！凡於將來銀行App完成開戶及裝置綁定，輸入專屬邀請碼，就可領2盒大武山牧場AA級履歷蛋兌換券及100N點（1N點=1元），限量1萬名，額滿為止。

將來銀行除了推出純網銀首見、創新的「雞蛋兌換券」，最受到市場歡迎的三大神級優惠還會持續到年底，包含活儲利率最高3.1％、刷卡回饋最高5％，及信貸利率最低1.58％等等，再加上不定時推出各式快閃優惠活動，讓網友大呼將來銀行不愧是「最接地氣」的純網銀！呼籲尚未開戶者「早開早享受」，盡早取得將來銀行各項超殺的回饋。

身為創新有感的純網銀，將來銀行也協同堅強的股東後盾，屢屢推出最符合客戶需要的服務及優惠：8月下旬即與全聯旗下的全支付合作，超有感回饋立刻被秒殺，而面對瞬間大量湧入系統的「將將粉」，將來銀行系統也展現強大韌性，活動全程順暢無斷點，再次獲得用戶的一致好評。

將來銀行指出，萬物皆漲的時代全民有感，尤其今年初受到蛋雞銳減影響，雞蛋產量下滑也導致蛋價持續上揚，甚至一度出現「一蛋難求」情況。將來銀行苦民所苦，持續攜手股東全聯實業，推出創新有感的「雞蛋券」，只要使用將來銀行App開戶時，輸入專屬邀請碼「PXEGGS」，完成綁定後2張大武山牧場履歷蛋兌換券就會火速發送到將來銀行App內的票券匣內。

新戶輕輕點擊「雞蛋券」領取按鈕，將來銀行App即會自動引導到「全聯線上購（PXGo!）」頁面領取兌換券，這時只需至全聯福利中心指定門市貨架拿取大武山牧場履歷蛋，於全聯櫃檯結帳前出示PXGo!內的QR code，即可將大武山牧場履歷蛋免費帶回家，立即晉升雞蛋富翁！

將來銀行表示，這次與大武山牧場合作聯名，主要看中大武山牧場由雛雞到蛋雞採用一條龍的全自動化生產模式，從源頭把關美味品質，促進雞隻健康成長，讓雞隻們在莫札特的音樂饗宴中愉悅生活，堅持每顆雞蛋在洗選出貨時，都經過高標準的藥物殘留檢驗合格，確保每一顆雞蛋送到消費者手中，都是無藥殘留的優質鮮蛋。

此外，將來銀行本月初獲金管會的產險、壽險代理業務許可，及同意辦理網路投保業務，為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，預計今年第四季於線上開辦保險代理業務。

將來銀行 雞蛋 全聯

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